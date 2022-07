Tym razem odbędzie się w Mikołajkach (15 do 17 lipca) oraz Łebie (29 do 31 lipca). Dodatkowo z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, wydawnictwo zorganizuje Poznański Festiwal Czytelniczy - przy Arenie w Parku Kasprowicza. Zaś w Janowie pod Rewalem będzie przez dwa miesiące stał namiot z książkami dla najmłodszych czytelników. Codziennie będą tam orgaznizowane spotkania i warsztaty dla dzieci.

W tym roku swoją obecność na festiwalu potwierdzili między innymi: Magdalena Witkiewicz, Max Czarnyj, Michał Wiśniewski, Bronisław Wildstein, Bartosz Węglarczyk, Wojciech Wójcik, Bogdan Musiał, Magda Stachula, Jakub Ćwiek.

- Poprzedni rok był dla nas bardzo ważny. Impreza Lato z książką obchodziła 10 lecie - powiedział Adam Zysk. - Z tej okazji zmieniliśmy logo wydarzenia oraz przekształciliśmy nazwę na Festiwal Czytelniczy Lato z książką. To co się nie zmieniło to cel, jaki nam przyświecał w momencie organizacji pierwszej edycji, czyli pokazania, że książka jest idealnie wkomponowana w nastrój wakacji. Można wypoczywać czytając książkę. Jest to także forma wypoczynku, a nie obowiązku jak nas uczyli w szkole. Wzorem ubiegłych lat stawiamy na zróżnicowany program spotkań autorskich oraz codzienne warsztaty literacko plastyczne dla najmłodszych. Oczywiście zapraszamy także całe rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych mamy przygotowane warsztaty literacko plastyczne, a dla dorosłych spotkania autorskie oraz namiot z kiermaszem książek.

Wszystkie informację oraz dokładny program na FB oraz www.latozksiazka.pl.