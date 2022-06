– Muzeum skończy wkrótce 50 lat, ale po raz pierwszy będzie można oglądać tak bogaty wybór z jego zbiorów na wystawie stałej. To prawie 900 przedmiotów świadczących o kulturowym bogactwie ogromnych obszarów Azji. To dziedzictwo wielu ludzi żyjących dawniej i dziś, a także ślady „podróży na Wschód” tych, którzy przywozili je do Polski – mówi dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku.

Ekspozycja o powierzchni 500 m kw. sfinansowana została z budżetu województwa mazowieckiego. Jej koszt wyniósł 6 mln zł. Prace nad nią trwały cztery lata.

- Udostępniamy zwiedzającym cztery nowe galerie poświęcone: Azji Południowo-Zachodniej (kraje arabskie i Iran), Azji Centralnej (Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan), następnie Mongolię i Indonezję. – wyjaśnia dr Magdalena Ginter-Frołow, kuratorka wystawy. - Obecnie pokazujemy tylko cztery regiony, docelowo chcielibyśmy pokazać osiem, żeby wszystkie najważniejsze regiony geograficzne i kulturowe, były prezentowane na wystawie – dodaje.

Do obecnej stałej ekspozycji została włączona jeszcze piąta przestrzeń z galerią instrumentów muzycznych z Azji , czyli „Strefa dźwięków’, działająca od 2016 roku.

Nowa wystawa jest pełna wyjątkowych obiektów, jak stroje z krajów arabskich, malarstwo z epoki Kadżarów z Iranu, bogata kolekcja ubiorów, biżuterii i rękodzieła z Azji Centralnej, przedmioty związane z życiem i wyznaniami koczowniczych ludów Mongolii, czy kolekcje z indonezyjskich wysp: maski teatralne, lalki jawajki, tradycyjna broń biała. W części poświęconej Indonezji przeważa okazała założycielska kolekcja twórcy i poprzedniego dyrektora muzeum Andrzeja Wawrzyniaka.

Każdy region charakteryzuje nieprzypadkowy dominujący w aranżacji kolor przewodni. Azję Południowo-Zachodnia – zieleń, Azję Centralną – piaskowy, Mongolię – czerwień, Indonezja – błękit.

Jarosław Kłaput, twórca koncepcji plastycznej podkreśla, że Azja na tej ekspozycji wita nas dźwiękiem i kolorem, a kolejnym częściom niepowtarzalnego klimatu dodaje architektura i aranżacja przestrzeni.

Spacerujemy więc arkadami i uliczkami bazaru, charakterystycznymi dla Azji Centralnej, a przy okazji oglądamy wspaniałą biżuterię, kolorowe stroje, bogate hafty, piękną ceramikę.

W części poświęconej Mongolii możemy zajrzeć do autentycznej jurty mongolskich pasterzy, żyjących w ciągłej wędrówce. Zebrane tu eksponaty pokazują dawne i współczesnego życie Mongołów,

A przenosząc się do Indonezji, znajdziemy się przed pawilonem pendopo – charakterystyczną budowlą dla Jawy, służącą za scenę dla koncertów klasycznej indonezyjskiej orkiestry gamelanowej i przedstawień teatru cieni.

W weekend 25-26 czerwca na zwiedzających wystawę „Podróże na Wschód” w Muzeum Azji i Pacyfiku czeka mnóstwo atrakcji m.in. oprowadzania kuratorskie, teatr cieni dla dzieci, koncert tradycyjnej muzyki indonezyjskiej. Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywno-plastyczną. Można tez będzie spróbować orientalnych słodyczy i przekąsek. Wstęp wolny.