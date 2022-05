W stolicy w 18. już edycję Nocy Muzeów włączyło się ponad dwieście instytucji. Cała Warszawa zamieni się w wielkie centrum sztuki, więc szczególnie polecamy artystyczne hity. W Noc Muzeów mamy szansę zobaczyć za darmo w Pałacu na Wyspie absolutne arcydzieło - „Jeźdźca polskiego” Rembrandta, które kiedyś należało do kolekcji królewskiej Stanisława Augusta, a od ponad stu lat do nowojorskiej The Frick Collection. „Jeździec” gości w Polsce na wyjątkowym pokazie, jaki zdarza się raz w ciągu wieków. Jeśli teraz go nie zobaczycie, potem pozostanie tylko ruszyć jego śladem do Nowego Jorku. W Łazienkach czeka tej nocy także wiele innych atrakcyjnych propozycji: wspólne malowanie, inspirowane Rembrandtem, w Starej Kordegardzie oraz zwiedzanie i spacery w nastrojowej scenerii.

Reklama

W stolicy w 18. już edycję Nocy Muzeów włączyło się ponad dwieście instytucji. Cała Warszawa zamieni się w wielkie centrum sztuki, więc szczególnie polecamy artystyczne hity. W Noc Muzeów mamy szansę zobaczyć za darmo w Pałacu na Wyspie absolutne arcydzieło - „Jeźdźca polskiego” Rembrandta, które kiedyś należało do kolekcji królewskiej Stanisława Augusta, a od ponad stu lat do nowojorskiej The Frick Collection. „Jeździec” gości w Polsce na wyjątkowym pokazie, jaki zdarza się raz w ciągu wieków. Jeśli teraz go nie zobaczycie, potem pozostanie tylko ruszyć jego śladem do Nowego Jorku. W Łazienkach czeka tej nocy także wiele innych atrakcyjnych propozycji: wspólne malowanie, inspirowane Rembrandtem, w Starej Kordegardzie oraz zwiedzanie i spacery w nastrojowej scenerii.

W galerii Zamku warto też obejrzeć wyjątkowy czasowy pokaz obrazów włoskiego quattrocenta – Madonnę z Dzieciątkiem Paola Uccella wraz z towarzyszącymi jej wizerunkami pięciu Madonn włoskich mistrzów z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu.

W Apartamentach Króla Stanisława Augusta czekają też malarskie dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem oraz Marcella Bacciarellego.

Dostępna jest również trasa prowadząca przez Apartamenty Księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą, sąsiadującym z Zamkiem Królewskim.

Reklama

Jeśli postawiliście na rezydencje królewskie, to warto pamiętać, że Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie także stoi otworem. Na fasadzie pałacu można oglądać kolorowe mappingi, a wewnątrz zwiedzić trasę, prowadząca przez Sień Zieloną, Salę Białą, królewską Bibliotekę, Antykamery, sypialnie króla i królowej, Gabinet Holenderski, Wielka Sień. Pobyt w Wilanowie urozmaici również widowisko muzyczne i spektakl taneczny.

Ze sztuką XX i XXI wieku

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępni nie tylko wszystkie galerie stałe, ale także najnowsze swoje wystawy: „Chagall" – prezentację zakupionych ostatnio dzieł artysty, przenoszących w jego niezwykły magiczny świat i „Stan Rzeczy", pokaz opowiadają o zapomnianych przedmiotach z minionych wieków. Sporo atrakcji czeka też na wystawie „Cyrk” w Królikarni, gdzie dzieła sztuki o tej tematyce uzupełnią występy artystów cyrkowych z Julinka.

Z kolei Muzeum Sztuki Współczesnej zaprasza do siebie - do Muzeum nad Wisłą na wystawę „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców” oraz na wirtualny spacer po placu budowy swojej nowej siedzibyna stronie na Facebooku. Nocne zwiedzanie proponuje także Zachęta, gdzie można m.in. obejrzeć głośną rzeźbę Romana Stańczaka „Lot” - wywrócony na lewą stronę samolot, który był prezentowany w 2019 roku w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji. A Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ma w programie oprowadzanie po budzącej spory i emocje wystawie „Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.”

Jak zwykle na pewno nie zabraknie chętnych do zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin, czy Centrum Kopernika.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM Najbardziej opiniotwórcze medium prasowe w kwietniu 2022 roku Zaprenumeruj

Ale są i nowe przyciągające atrakcje. Przy placu Defilad pojawi się interaktywna instalacja przenosząca w świat sztuk dosłownie i w przenośni.

Z kolei Fabryka Norblina zaprasza na wieczorne zwiedzanie z aktorami, przewodnikiem miejskim lub w języku ukraińskim. ®I do galerii Art Box Experience na niezwykłą multisensoryczną wystawę „Retro Warszawa” (bilety dla 2 osób za symboliczną złotówkę), która przywołuje widoki i klimaty stolicy sprzed stu lat, ożywione dzięki super nowoczesnej technologii. Retro podróż w czasie warto przeżyć.

Reklama

Z „Damą z gronostajem”

W Krakowie Noc Muzeów rusza już w piątek 13 maja. Uczestniczyć w niej będzie ponad 50 instytucji; inauguracja w Muzeum Fotografii.

Jej hasło w tym roku w Krakowie to „Moc Muzeów ‒ dla Ukrainy”. Wiele projektów realizowanych będzie w języku ukraińskim. Zorganizowana zostanie też zbiórka pieniędzy na pomoc dla Ukrainy.

Najbardziej różnorodny program zapowiada Muzeum Narodowe w Krakowie, udostępniające wszystkie oddziały. W Gmachu Głównym będzie można wziąć udział w tematycznych spacerach po wystawie „Jacek Malczewski romantyczny”. W przestrzeni wystawy „XX i XXI. Galeria Sztuki Polskiej” Teatr Tańca Terpsychora zaprezentuje etiudy taneczne „Rytm sztuki” a przewodnik oprowadzi także w języku ukraińskim.

W Muzeum Książąt Czartoryskich odbędzie się pokaz zrekonstruowanej sukni Cecylii Gallerani – „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci z udziałem współczesnej modelki. Towarzyszyć mu będzie wykład oraz prezentacja innych sukni renesansowych przez tancerki Teatru Tańca Terpsychora.

W Pałacu Biskupa Erazma Ciołka można dołączyć do warsztatu śpiewu pieśni tradycyjnych „Moc Pieśni” prowadzone przez grupę wokalną Swada. A w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego posłuchać koncertu zespołu Bez Reszty. W Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego obejrzeć premierowy spektakl taneczny „Emma” Teatru Tańca Terpsychora.

Na Zamku Królewskim na Wawelu podczas Nocy Muzeów dostępne będą do zwiedzania prywatne Apartamenty Królewskie, Ogrody Królewskie wraz z wystawą czasową „Smoczy ogród. Bronisław Chromy na Wawelu”. I wystawy czasowe w Zamku: „Wyczółkowski odnaleziony” oraz „Mistrzostwo rysunku: Andrzej Radwański”.

Reklama

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na nowe wystawy, między innymi „Polityka w sztuce”, dziesiątą ekspozycję z flagowej serii muzeum, łączącej sztukę z różnymi dziedzinami i pojęciami cywilizacyjnymi. A także na specjalnie przygotowaną na Noc Muzeów mobilną ekspozycję „Muzeum u Ciebie, czyli autobus MOCAK-u” z pracami 23 artystów z Polski i zagranicy (wideo, fotografie, niewielkie instalacje), które stworzyli Krzysztof M. Bednarski, Kamil Kukla, Piotr Lutyński i I Adam Rzepecki. Autobus będzie można zwiedzać w towarzystwie przewodników i przewodniczek

Odwiedzający MOCAK mogą dołączyć także do gry plenerowej, dostępnej po polsku i ukraińsku, pozwalającej poznać lepiej kolekcją wokół muzeum.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oprowadzi po wystawie „Niechciana stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945"

A Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha udostępni wystawy: „Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” i „Jerzy Skolimowski: W malarstwie wszystko mi wolno”. Zaprasza też na wykład: „Podróż po Japonii” oraz warsztaty origami i kaligrafii japońskiej.

Na zakończenie tegorocznej krakowskiej Nocy Muzeów zostaną wypuszczone w niebo fluorescencyjne balony w żółto-niebieskich barwach z przesłaniem pokoju i wsparcia dla Ukrainy”.

Reklama

Wielkie hity czekają w Noc Muzeów także w innych miastach np. w Muzeum Narodowym w Lublinie (na Zamku Lubelskim) zwiedzanie wyjątkowej wystawy „Tamara Łempicka – kobieta w podróży". Czy we Wrocławiu w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale MNWr - zwiedzanie wystawy „Abakanowicz. Totalna”