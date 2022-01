Inauguracja Europejskiej Stolicy w ponad 300-tysięcznym Kownie odbędzie się w tym tygodniu, od 19 do 23 stycznia. Jej kulminacją będzie 22 stycznia spektakularne multimedialne widowisko „Confusion” („Zamieszanie”) w reżyserii Chrisa Baldwina. Twórcy m.in. pokazu otwarcia Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012 oraz kuratora i reżysera widowisk artystycznych ESK we Wrocławiu (w tym ceremonii otwarcia) w 2016 roku.

- Show „Confusion” na otwarcie ma pozytywne przesłanie: stawiamy czoła życiowym zmaganiom poprzez kulturę, którą dzielimy i historie, które sobie opowiadamy! Tak więc, chociaż ten spektakl jest opowieścią o Kownie, to także jest to historia dla Litwy i Europy. Zawiera głosy Kowna, budynki Kowna oraz historie z przeszłości i teraźniejszości Kowna, ale są to historie, do których wszyscy możemy się odnieść. - mówi Baldwin .

„Confusion” - transmitowane w litewskiej telewizji i w internecie - to pierwsza część projektowanej trylogii, kreującej mit współczesnego Kowna. Kolejne widowiska z tej serii zaplanowano na maj i listopad.

Z Chrisem Baldwinem współpracuje przy inauguracyjnym spektaklu wielu twórców, m.in. francuski artysta wizualny Olivier Grossetête, kowieński kompozytor Antanas Jasenka, projektantka mody Sandra Straukaitė, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Modestasa Pitrėnasa, Chór Wileński, solistki Joana Gedmintaitė i Merūnas Vitulskis, Kowieński Teatr Tańca Aura, młode pokolenie litewskich poetów, twórców wideo, lalkarzy z Kowieńskiego Państwowego Teatru Lalek.

Światowe gwiazdy w Kownie

W nadchodzący weekend otwarte zostaną również duże wystawy: Williama Kentridge’a, pochodzącego z RPA wybitnego twórcy, który zdobył międzynarodowe uznanie, działając na pograniczu rysunku, teatru i filmu (Narodowe Muzeum Sztuki MK Čiurlionisa) oraz „Modernizm dla przyszłości 360/365” – międzynarodowa wystawa architektury (Poczta Centralna w Kownie). A także instalacja „Ex It” Yoko Ono, eksponowana w gmachu Banku Litewskiego. Na jesień zapowiadana jest jeszcze retrospektywa Yoko Ono „The Learning Garden Of Freedom” (w Kaunas Picture Gallery i w Centrum Emmanuela Levinasa). Hitem programu będzie też zapewne indywidualna wystawa „Memory Of Being” Mariny Abramović w Kaunas Picture Gallery (marzec-lipiec), prezentująca jej najważniejsze prace, dzięki współpracy Meno Parkas Gallery z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

W sumie roczny program ESK w Kownie obejmuje 40 festiwali, ponad 60 wystaw i ponad 250 imprez,

Kowno zaprezentuje też artystów z pozostałych dwóch Europejskich Stolic Kultury. Galeria Meno Parkas pokaże prace pary Luksemburczyków Martine Feipel i Jeana Bechameila. A Galeria Fotografii awangardową sztukę artystów z Nowego Sadu.

Nowe mosty

Inauguracja ESK w Nowym Sadzie odbyła się już 13 stycznia. To miasto, liczące 340 tysięcy mieszkańców, jest po Belgradzie najważniejszym centrum kulturalnym Serbii. Bogate tradycje kulturalne zyskały mu przydomek „serbskich Aten".

Hasło ESK w Nowym Sadzie brzmi „Dla nowych mostów”, co z jednej nawiązuje do jedenastu historycznych mostów, łączących brzegi Dunaju, a z drugiej symbolizują łączenia regionów i ludzi z całej Europy, upowszechniających sztukę i kulturę.

Program Nowego Sadu obejmuje 1500 wydarzeń kulturalnych z udziałem 4000 lokalnych i zagranicznych artystów. Do najważniejszych należą: lipcowy festiwal muzyczny EXIT w dawnej twierdzy Petrovaradin, jeden z największych w południowo-wschodniej Europie; festiwal muzyki klasycznej Novi Sad Music Festivities (NOMUS), Międzynarodowy Festiwal Alternatywnego i Nowego Teatru – INFANT, Novi Sad Jazz Festival, Międzynarodowy Festiwal Literacki.

Remiks kultury

Gala otwarcia ESK w Esch w Luksemburgu odbędzie się 26 lutego pod hasłem „Remix opening”. Tego dnia w wielu punktach 36-tysięcznego miasta można będzie oglądać występy taneczne, słuchać muzyki na żywo, oglądać instalacje świetlne i mappingi, i uczestniczyć w wielu innych atrakcjach. Esch jest miastem wielokulturowym i wielojęzycznym Mówi się w nim po niemiecku, francusku, portugalsku i włosku. Roczny program ESK liczy tutaj 130 projektów, dedykowanych mieszkańcom regionu i międzynarodowej publiczności: tanecznych, teatralnych, performatywnych, wizualnych, literackich, architektonicznych i dotyczących kulturalnego dziedzictwa. Łączy je wspólne hasło „Remiks kultury” . Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury stał się dla kiedyś przemysłowego Esch impulsem również do powołania wielu nowych instytucji kultury, m.in. galerii sztuki Konschthal, rozbudowy Musée National de la Résistance oraz renowacji przyszłych przestrzeni wystawienniczych Möllerei i Massenoire w Esch-Belval , czy przebudowy kina Aristonree , które stanie się sceną Teatru Escher dla młodego widza.