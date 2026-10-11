21:14 Krakowianki wybierały Piątkowską, Krakowianie - Gibałę

Sondaże exit polls przygotowały dla Polsat News i Newsmax Polska pracownie IPSOS i OGB.

Według OGB Łukasza Gibałę poparło 61,9 proc. Krakowianek i 66,9 proc. Krakowian. Kandydatkę KO Monikę Piątkowską, wskazało 38,1 proc. mieszkanek i 33,1 proc. mieszkańców grodu Kraka.

21:10 Piątkowska do Gibały: Będę ci patrzyła na ręce

Monika Piątkowska, która wyraźnie przegrała z Gibałą, podziękowała za oddane głosy, podziękowała też za zaufanie premierowi Donaldowi Tuskowi.

Zwracając się do Gibały pogratulowała mu zwycięstwa, ale zapowiedziała, że będzie uważnie patrzeć mu na ręce i sprawdzać, na ile spełnia swoje wyborcze obietnice.

21:09 Frekwencja poniżej 50 proc.

Według sondażu IPSOS frekwencja wyniosła 44,7 proc.

21:07 Gibała: Odzyskujemy nasze miasto

Coraz więcej wskazuje na to, że 11 października 2026 r. zostanie zapamiętany jako dzień, w którym Krakowianie po 24 latach odzyskali swoje miasto — powiedział Łukasz Gibała po ogłoszeniu wstępnych wyników.

Dodał, że taką szansę będą mieli wkrótce mieszkańcy Częstochowy, co według niego może być dowodem, że życia w miastach Polski nie muszą układać politycy z Warszawy.

21:00 Exit polls: Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską

Według sondażowych wyników dla Polsat News Gibała otrzymał 61 proc. głosów (wg sondażu IPSOS) 64,1 proc. (wg OGB).

Monikę Piątkowską poparło odpowiednio 35,9 i 39 proc. głosujących mieszkańców Krakowa.

20:41 Były prezydent Jacek Majchrowski na wieczorze wyborczym Piątkowskiej

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa w latach 2002-2024, przyjechał na wieczór wyborczy Moniki Piątkowskiej, który odbywa się w Hawełce, restauracji przy Rynku Głównym, której początki sięgają 1876 roku.

Rywal Piątkowskiej, Łukasz Gibała, swój wieczór zorganizował w Forum Horyzonty.

20:16 Kto odpadł w I turze wyborów

W pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, która odbyła się 27 września 2026 roku, odpadli kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury. Byli to:

Michał Drewnicki (PiS)

Aleksandra Owca (Razem)

Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica)

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej)

Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska)

Do drugiej tury przeszli Łukasz Gibała, który uzyskał 36,38 proc. głosów, oraz Monika Piątkowska, z wynikiem 29,91 proc.

Jan Hoffman, inicjator referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, wycofał się z wyborów przed głosowaniem. Na kartach do głosowania pozostało jego nazwisko, ale głosy oddane na niego uznawano za nieważne.

20:00 Została godzina na oddanie głosu

Tylko 60 minut zostało tym, którzy dotąd nie zagłosowali, na oddanie głosu. Krakowianie wybierają prezydenta, który zastąpi odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. W sondażach przedwyborczych wygrywał Łukasz Gibała, kandydat niezależny, przed senatorką KO Moniką Piątkowską.

19:48 Cisza wyborcza obowiązuje do zamknięcia lokali

Cisza wyborcza obowiązuje do godziny 21 – gdy zamknięte zostaną lokale wyborcze i poznamy pierwsze wyniki exit polls.

19:27 Liczenie głosów powinno pójść sprawniej niż podczas I tury

Taką opinię wraził przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Zauważył, że w komisjach pracują w dużej mierze te same osoby, co podczas I tury, i nie powtarzają błędów, które się wówczas zdarzały.

Dodatkowo pracę powinien ułatwić fakt, że kandydatów, w przeciwieństwie do głosowania w I turze, jest obecnie tylko dwoje.

19:00 Wybory przebiegają spokojnie

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze w II turze wyborów prezydenta Krakowa pracują normalnie. Odnotowano jeden incydent związany ze zrywaniem plakatów wyborczych – potwierdziła dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

17:43 Wyniki wyborów zostaną podane w nocy

Według zapowiedzi Miejskiej Komisji Wyborczej liczenie głosów zostanie rozpoczęte natychmiast po zamknięciu lokali. Wyniki zostaną podane ok. 2-3 w nocy.

17:13 Miejska Komisja Wyborcza: Brak przesłanek do przedłużenia głosowania

Członkowie Komisji poinformowali, że do godziny 17 nie odnotowano incydentów, które miałyby przedłużyć otwarcie lokali wyborczych. Planowo mają zostać zamknięte o 21.

16:15 Incydent w Nowej Hucie

Małopolska policja poinformowała, że na Osiedlu Oświecenia w Nowej Hucie zniszczonych zostało kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów.

15:38 Wyniki wyborów ustali komisja miejska, a nie PKW

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa będą publikowane na bieżąco na stronie wybory.gov.pl. Jak wyjaśniła PAP Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za oficjalne ustalenie wyników odpowiada Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie, a nie Państwowa Komisja Wyborcza. Oficjalnym potwierdzeniem będzie podanie do publicznej wiadomości papierowego protokołu komisji przy placu Wszystkich Świętych.

15:03 Półmaraton utrudnia dostęp do 33 komisji wyborczych

Wybory prezydenta Krakowa zbiegły się z 12. PKO Cracovia Półmaratonem Królewskim. Jak informował portal LoveKraków, organizacja biegu może utrudnić dotarcie do 33 komisji wyborczych. Szczególne obawy dotyczą okolic ulicy Lema. Mieszkańcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu i utrudnieniami w dojeździe do lokali wyborczych.

14:19 Głosowanie w Krakowie przebiega bez zakłóceń

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze w Krakowie rozpoczęły pracę punktualnie o godz. 7. Jak przekazała Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, głosowanie przebiega spokojnie. Do południa nie odnotowano żadnych incydentów.

13:37 Monika Piątkowska zagłosowała w II turze wyborów

Monika Piątkowska, ubiegająca się o stanowisko prezydenta Krakowa w niedzielę oddała głos w II turze wyborów w obwodowej komisji nr 168 przy ul. Skośnej na krakowskim Ruczaju.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

12:20 Gdzie znajduje się lokal wyborczy? Kraków uruchomił wyszukiwarkę

Wyborcy mogą sprawdzić adres swojego lokalu wyborczego w miejskiej aplikacji wyborczej. Po wpisaniu adresu zamieszkania system wskazuje właściwą komisję. Narzędzie pozwala również przeglądać wyniki pierwszej tury, a po opublikowaniu oficjalnych danych udostępni także wyniki ponownego głosowania. Aplikacja dostępna jest na stronie msip.krakow.pl

11:24 Łukasz Gibała zagłosował w II turze wyborów

Łukasz Gibała, ubiegający się o stanowisko prezydenta Krakowa w niedzielę oddał głos w II turze wyborów w obwodowej komisji nr 142 przy Al. Modrzewiowej na krakowskiej Woli Justowskiej.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

11:09 Bezpłatny transport do komisji wyborczych w Krakowie

Osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, które mają trudności z poruszaniem się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane są również w niedzielę, w godz. 7–21, pod numerami telefonów 12 323 32 40 oraz 12 616 50 76.

10:25 Kto zostanie prezydentem Krakowa? Zasady rozstrzygnięcia

W drugiej turze zwycięży kandydat, który otrzyma więcej ważnie oddanych głosów. Do wygranej nie jest wymagana określona frekwencja. Jeśli oboje kandydaci otrzymają identyczną liczbę głosów, o zwycięstwie zdecyduje liczba obwodów, w których każde z nich uzyskało lepszy wynik.

09:42 Kto może głosować w wyborach prezydenta Krakowa?

W drugiej turze mogą uczestniczyć osoby uprawnione do głosowania stale zamieszkujące w Krakowie. W tych wyborach nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborcy, którzy nie są pewni, do którego obwodu zostali przypisani, mogą sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

09:03 Ponad 75 tys. głosów oddanych na kandydatów, którzy odpadli

W pierwszej turze 76 229 wyborców zagłosowało na pięcioro kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury. To niemal 30 proc. wszystkich ważnie oddanych głosów. Rozstrzygnięcie niedzielnych wyborów będzie zależało również od tego, jak zagłosują dziś ich wyborcy oraz osoby, które 27 września nie poszły do urn.

08:21 Frekwencja w pierwszej turze wyborów w Krakowie

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, która odbyła się 27 września, frekwencja wyniosła 43,50 proc. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała – 93 042. Monikę Piątkowską poparło 76 514 wyborców. Różnica między kandydatami wyniosła 16 528 głosów.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

07:56 Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z dwojga kandydatów.

07:24 O urząd prezydenta Krakowa ubiegają się dwie osoby

Na kartach do głosowania widnieją dwa nazwiska. To kandydaci, którzy otrzymali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze — Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów) i Monika Piątkowska (29,91 proc.).

07:00 Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w 454 obwodach.