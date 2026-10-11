Wybory prezydenta Krakowa - II tura. Kandydat na prezydenta Krakowa, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała (C-P) z partnerką Adrianną Siudy (C-L) podczas wieczoru wyborczego w swoim sztabie w Krakowie
Z badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wynika, że na Łukasza Gibałę zagłosowało 61 proc. wyborców uczestniczących w drugiej turze. Jego rywalka, senatorka Monika Piątkowska, którą poparły Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskała 39 proc. głosów.
Podczas wieczoru wyborczego Gibała zastrzegł, że na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba poczekać do publikacji wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Jednocześnie wyraził przekonanie, że 11 października zapisze się w historii miasta. – Po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto – powiedział.
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Radny zwrócił również uwagę na wyzwania, z którymi będą musiały zmierzyć się nowe władze. Jak zaznaczył, najbliższe dwa lata będą trudnym okresem, ponieważ sytuacja finansowa Krakowa wymaga poprawy, a w mieście jest wiele spraw do uporządkowania. – Wierzę, że wspólnie damy radę – zadeklarował Gibała.
W trakcie wieczoru wyborczego w Forum Horyzonty zgromadzeni skandowali hasła „Tu jest Kraków, nie Warszawa” oraz „Łukasz”.
Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zarządzono po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
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