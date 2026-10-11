Z badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wynika, że na Łukasza Gibałę zagłosowało 61 proc. wyborców uczestniczących w drugiej turze. Jego rywalka, senatorka Monika Piątkowska, którą poparły Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskała 39 proc. głosów.

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Podczas wieczoru wyborczego Gibała zastrzegł, że na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba poczekać do publikacji wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Jednocześnie wyraził przekonanie, że 11 października zapisze się w historii miasta. – Po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto – powiedział.

Radny zwrócił również uwagę na wyzwania, z którymi będą musiały zmierzyć się nowe władze. Jak zaznaczył, najbliższe dwa lata będą trudnym okresem, ponieważ sytuacja finansowa Krakowa wymaga poprawy, a w mieście jest wiele spraw do uporządkowania. – Wierzę, że wspólnie damy radę – zadeklarował Gibała.

W trakcie wieczoru wyborczego w Forum Horyzonty zgromadzeni skandowali hasła „Tu jest Kraków, nie Warszawa” oraz „Łukasz”.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zarządzono po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.