W niedzielę odbyła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. O godzinie 21 zamknięte zostały lokale wyborcze w 454 obwodach. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, wybory wygrał kandydat niezależny Łukasz Gibała z wynikiem 61 proc., przed senatorką KO Moniką Piątkowską, która uzyskała 39 proc. głosów. Frekwencja sięgnęła 44,7 proc.

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Wybory na prezydenta Krakowa. Politycy reagują na wyniki exit poll

Na wyniki exit poll z dużym entuzjamem zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości.

„Nowym Prezydentem Krakowa został Łukasz Gibała. To miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska pokazuje, jak bardzo mieszkańcom zależało na zmianie” – ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X.

„Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa! Miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska. Gratuluję!” – zawtórowała była premier Beata Szydło.

W ostrzejszych słowach na wyniki exit poll zareagował europoseł PiS Maciej Wąsik, który stwierdził, że „Kraków zagłosował za zmianą. Tusk dostał lanie”.

Sondaż exit poll skomentował także poseł Ryszard Petru, który wskazał, że „wynik krakowskich wyborów jednoznacznie wskazuje na zapotrzebowanie na nową ofertę na polskiej scenie politycznej”.

W podobnym tonie wypowiedział się Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. „Kandydatka rządu zmasakrowana. Za rok będzie zmiana!” – zawyrokował.

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