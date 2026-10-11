Łukasz Gibała to radny miejski, przedsiębiorca i założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. W przeszłości był posłem Platformy Obywatelskiej. W tegorocznych przedterminowych wyborach wystartował jako kandydat bezpartyjny, a jego zwycięstwo wskazuje sondaż exit poll.

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Gibała uzyskał poparcie Jana Hoffmana, przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto i jednego z inicjatorów referendum, które w maju doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta Krakowa. Hoffman zrezygnował z własnego startu w wyborach cztery dni przed głosowaniem.

W zamian za poparcie Hoffman przedstawił postulaty, do których realizacji zobowiązał się Gibała. Chodzi m.in. o przeprowadzenie zewnętrznego audytu miasta, ograniczenie i racjonalizację strefy czystego transportu (SCT), pozostawienie fachowców w urzędzie miasta oraz przywrócenie biletu 20-minutowego.

W swoim programie wyborczym Gibała przedstawił dziesięć głównych obszarów: sprzeciw wobec kolesiostwa, naprawę finansów, transport, planowanie przestrzenne, zdrowie, sport bliżej mieszkańców, gospodarkę, mieszkalnictwo, turystykę i sprawy seniorów.

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Wybory prezydenckie w Krakowie. Gibała startował już cztery razy

Gibała po raz kolejny ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa. Wcześniej startował w wyborach samorządowych w 2014, 2018 i 2024 r. Za każdym razem występował jako kandydat bezpartyjny, reprezentujący własny komitet wyborczy.

W 2024 r. dotarł do drugiej tury, w której przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą około dwóch punktów procentowych, czyli mniej więcej 5 tys. głosów. W 2014 i 2018 r. zajmował trzecie miejsce i nie awansował do decydującego głosowania.

W 2014 r. uzyskał ponad 11 proc. poparcia, przegrywając rywalizację z Markiem Lasotą i Jackiem Majchrowskim. Cztery lata później zdobył ponad 17 proc. głosów, ale wyprzedzili go Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann.

Podczas drugiej tury wyborów w 2024 r. Gibałę poparły również ugrupowania krytyczne wobec Platformy Obywatelskiej — PiS i Konfederacja. Uznawały go za „mniejsze zło” w porównaniu z Miszalskim, argumentując, że zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej oznaczałoby pełnię władzy KO w mieście, ponieważ partia miała już większość w radzie miejskiej. Gibałę poparła wówczas także posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.

Łukasz Gibała krytykował władze Krakowa. Wspierał referendum

Gibała od lat krytykuje władze Krakowa. Sprzeciwiał się zarówno polityce Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata sprawował urząd prezydenta miasta, jak i działaniom Aleksandra Miszalskiego.

Prowadzone przez niego stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców od lat dystrybuuje gazetki, w których wskazuje — według własnej oceny — błędy magistratu i przedstawia propozycje zmian w mieście.

W styczniu tego roku Gibała włączył się w zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Miszalskiego. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców wsparło kampanię referendalną kwotą blisko 1,9 mln zł — taką sumę ustaliły media.

Sam Gibała nie ujawnił, ile pieniędzy organizacja przeznaczyła na kampanię. Wyjaśniał jednak, że środki udało się zgromadzić dzięki prowadzonej przez niego wcześniej firmie Ducator, zajmującej się m.in. produkcją filamentów.

Od 2018 r. Gibała zasiada w radzie miasta i przewodniczy klubowi Kraków dla Mieszkańców. Kieruje również stowarzyszeniem o tej samej nazwie, które wcześniej działało jako Logiczna Alternatywa.

Współpracował m.in. z warszawskim aktywistą Janem Śpiewakiem. W 2019 r. wspólnie założyli stowarzyszenie Energia Miast, które miało stać się nową siłą polityczną skupiającą niezależnych samorządowców.

Od Platformy Obywatelskiej do Ruchu Palikota. Polityczna droga Gibały

Zanim Gibała zaczął startować w wyborach jako kandydat bezpartyjny, był związany z Platformą Obywatelską. W 2006 r. zdobył mandat radnego sejmiku województwa z list tej partii. Rok później został posłem, uzyskując prawie 11,5 tys. głosów.

W latach 2010–2012 kierował krakowskimi strukturami PO. W 2011 r. ponownie dostał się do Sejmu, tym razem z poparciem ponad 18,5 tys. wyborców.

W 2012 r. opuścił Platformę Obywatelską. Uzasadniał tę decyzję przekonaniem, że partia oddaliła się od idei obywatelskich i wolnorynkowych. Następnie wraz z grupą swoich zwolenników wstąpił do Ruchu Palikota, z którym był związany przez dwa lata.

Jako poseł dwóch kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Znalazł się również w rankingu najlepszych posłów tygodnika „Polityka”.

W 2015 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora z własnego komitetu wyborczego. W krakowskim okręgu zajął trzecie, ostatnie miejsce.

Łukasz Gibała: wykształcenie, działalność naukowa i biznes

Łukasz Gibała urodził się w 1977 r. w Krakowie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także odbył roczne stypendium na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat pracował naukowo.

Później zajął się biznesem. Prowadził firmę produkującą m.in. filamenty wykorzystywane w drukarkach 3D.

Wychował się na Prądniku Czerwonym. Obecnie mieszka na Woli Justowskiej.