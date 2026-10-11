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Łukasz Gibała
Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa. Ta historia mogła się wydarzyć tylko pod Wawelem. W żadnym innym dużym mieście w Polsce nie ma lokalnego działacza, który miałby tak pokaźny kapitał finansowy do uprawiania polityki i – przede wszystkim – uprawiałby tę politykę skutecznie.
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