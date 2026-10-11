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Roch Zygmunt: Zwycięstwo to dla Gibały trudny eksperyment. Okrutny los polityka idealnego

Łukasz Gibała kupił sobie prezydenturę w Krakowie – pojawiają się proste wyjaśnienia jego zwycięstwa. Pieniądze są oczywiście ważną częścią jego sukcesu, ale fenomen Gibały polega na czymś więcej. Nie zmienia to tego, że na urzędzie będzie mu trudniej niż innym.

Publikacja: 11.10.2026 21:06

Łukasz Gibała

Łukasz Gibała

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

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Roch Zygmunt

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa. Ta historia mogła się wydarzyć tylko pod Wawelem. W żadnym innym dużym mieście w Polsce nie ma lokalnego działacza, który miałby tak pokaźny kapitał finansowy do uprawiania polityki i – przede wszystkim – uprawiałby tę politykę skutecznie.

Łukasz Gibała kupił sobie prezydenturę w Krakowie?

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