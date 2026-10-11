Roch Zygmunt: Zwycięstwo to dla Gibały trudny eksperyment. Okrutny los polityka idealnego

Łukasz Gibała kupił sobie prezydenturę w Krakowie – pojawiają się proste wyjaśnienia jego zwycięstwa. Pieniądze są oczywiście ważną częścią jego sukcesu, ale fenomen Gibały polega na czymś więcej. Nie zmienia to tego, że na urzędzie będzie mu trudniej niż innym.

