Przewiduje się, że w piątek opadom towarzyszyć będzie również wyraźny spadek temperatur.

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Czwartek i piątek przyniosą wyraźną zmianę pogody. Zrobi się deszczowo i zimno

IMGW w swojej najnowszej prognozie na najbliższy tydzień informuje, że do środy 7 października utrzymać ma się stabilna dominacja pogody wyżowej. Aura ma być wówczas raczej słoneczna, a na termometrach maksymalnie zobaczymy nawet 24 st. C. W nocy i nad ranem możliwe będą mgły w wielu regionach kraju, a niewielkie przelotne opady deszczu prognozuje się jedynie na krańcach północnych.

Wyraźna zmiana pogody nadejdzie jednak już w czwartek. Wówczas, jak informuje IMGW, „[...] nastąpi przebudowa pola barycznego: pogodę w Polsce będą kształtować układy niskiego ciśnienia wraz z przemieszczającymi się z zachodu na wschód frontami atmosferycznymi”. W całym kraju zrobi się pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów wystąpi w zachodniej połowie Polski, w strefie frontu atmosferycznego.

Deszczowe będą również kolejne dni. Od piątku do opadów dołączy także spadek temperatury. Termometry maksymalnie wskażą od 12 do 14 st. C., a na obszarach podgórskich nawet poniżej 10 st. C.

Prognoza długoterminowa na najbliższe 5 tygodni. Temperatury będą spadać

W najnowszej prognozie długoterminowej IMGW na nadchodzące 5 tygodni (od 12 października do 15 listopada) wyraźnie widać pełnię jesieni. W drugiej połowie października anomalia średniej temperatury powietrza względem normy z lat 1990-2020 będzie jeszcze w całej Polsce wyższa od normy wieloletniej. W ostatnim tygodniu miesiąca na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-12 st. C.

Już w listopadzie na przeważającym obszarze kraju anomalia średniej temperatury powietrza będzie z kolei niższa od normy wieloletniej. Nastąpi też spadek temperatury. W pierwszym tygodniu listopada maksymalne temperatury mieścić się będą w przedziale od 7 do 10 st. C. W połowie miesiąca natomiast spodziewać należy się maksymalnie od 5 do 8 st. C. Temperatury minimalne będą wówczas oczywiście jeszcze niższe – od 2 do 5 st. C, a na krańcach południowych IMGW prognozuje już -1 st. C.