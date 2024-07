Arcybiskup Marek Jędraszewski kilka tygodni temu złożył rezygnację z urzędu w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Rezygnację powinien złożyć każdy biskup, który kończy 75 lat. Arcybiskup Jędraszewski osiągnie ten wiek w środę 24 lipca. O przedłożeniu tej rezygnacji metropolita krakowski poinformował 19 czerwca.

Abp Jędraszewski już tylko administratorem

Teraz napisał list do wszystkich diecezjan, w którym informuje, że papież rezygnację przyjął. O liście tym jako pierwszy napisał portal lovekrakow.pl. „Rzeczpospolita” potwierdziła w kilku źródłach istnienie tego listu. Czytamy w nim m.in., że papież poprosił, by hierarcha pełnił dalej swój urząd do czasu mianowania następcy.

Oznacza to jednak, że od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego arcybiskup nie będzie już pełnoprawnym biskupem diecezjalnym lecz administratorem apostolskim, którego prawa w zarządzaniu diecezją są nieco ograniczone. Fakt napisania listu, który najpewniej będzie odczytany w krakowskich kościołach w najbliższą niedzielę, oznacza, że wkrótce informacja o przyjęciu rezygnacji zostanie oficjalnie potwierdzona przez Watykan.

Kto zostanie nowym metropolitą krakowskim? Watykanowi się nie spieszy

Nie wiadomo jak długo obecny metropolita krakowski będzie administrował diecezją. Prawo kanoniczne nie wyznacza papieżowi żadnych terminów, w których miałby wskazać następcę. Od pięciu miesięcy, po tym jak w lutym rezygnację z urzędu przedłożył abp. Andrzej Dzięga, na nowego metropolitę czeka Szczecin. Od pięciu miesięcy na nowego biskupa oczekuje też Łowicz. Z kolei w Gdańsku, po tym jak na emeryturę odszedł w sierpniu 2020 r. abp Sławoj Leszek Głódź, nowego biskupa wyznaczono dopiero po dziewięciu miesiącach.