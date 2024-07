Chodzi o Michała Wosia i Marcina Romanowskiego, którym prokuratura postawiła zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. - Koalicja trzynastego grudnia, ośmiu gwiazdek, koalicja zemsty, chce zlikwidować opozycję - odrzekł Suski w rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia Zet”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Suski nie poparł Wąsika w wyborach do PE. Bochenek: "Powiela kłamstwa koalicji 13 grudnia" Prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski wprost odmówił poparcia dla swojego partyjnego kolegi, Macieja Wąsika, w wyborach do PE. - Nikt się z nim nie będzie liczył - stwierdził. Na słowa Suskiego zareagował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

„Rozpoczynają się rządy autorytarne”

Jego zdaniem "rozpoczynają się rządy autorytarne, przejmowanie mediów siłą, przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa, wejście do prokuratury, wejście do Polskiej Agencji Prasowej". - Ta koalicja rządzi metodami niedemokratycznymi. Zapowiadali, że będą nas wsadzać do więzienia - stwierdził.

Również na pytanie o przygotowywany przez posłów Lewicy wniosek o uchylenie immunitetu byłego premiera Mateusza Morawieckiego w związku z wyborami kopertowymi, Suski odpowiedział, że i to sobie wyobraża. - Wyobrażam sobie, że chcą zamknąć wszystkich do więzienia, Jarosława Kaczyńskiego na czele jako jednego z głównych twórców Polski demokratycznej. Niedemokratyczna władza nie lubi demokratycznej opozycji — powiedział.

„Taka to uśmiechnięta Polska”

- Dzisiaj pan Bodnar (minister sprawiedliwości) wysyła wniosek o uchylenie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego za to, ze broni dobrego imienia swojego brata — stwierdził Marek Suski. - Taka to uśmiechnięta Polska, że nawet nie można bronić dobrego imienia. Zdjęta była tabliczka ze szkalującym, kłamliwym napisem spod tego pomnika. Sam taką dwa razy zdjąłem i też mam od Bodnara wnioski o uchylenie immunitetu.