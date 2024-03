Sprawę bada pion śledczy IPN w Poznaniu. Śledztwo zostało zainicjowane na podstawie materiałów wyłączonych z postępowania dotyczącego obozu koncentracyjnego Dachau. Podstawą stały się protokoły zeznań kilkudziesięciu świadków przebywających w czasie wojny w obozie Natzweiler-Struthof (dzisiaj znajduje się on na terenie Francji).

Ilu Polaków było w obozie koncentracyjnym Natzweiler-Struthof

Śledczy mają informacje o przebywających tam kilkudziesięciu Polakach. Jednak z informacji, które podaje tamtejsze muzeum, wynika, że w sumie przewinęło się przez niego 51 684 osoby, w tym najwięcej, bo 13 606, Polaków. Kolejną najliczniejszą grupą byli obywatele ZSRR – 7586 – oraz Francji – 6781. Aż 60 proc. osadzonych stanowili więźniowie polityczni, w tym członkowie ruchu oporu z Norwegii, Holandii, Belgii i Francji.

Śledztwo znajduje się na razie we wstępnej fazie. Prokurator chce ustalić dane nie tylko ofiar, ale też sprawców zbrodni. Przesłuchiwani są świadkowie – członkowie rodzin osadzonych.

Złoża różowego granitu i montaż silników lotniczych

We wrześniu 1940 r. Niemcy odkryli złoża różowego granitu w zaanektowanej Alzacji, niedaleko miasta Natzweiler, a już w marcu 1941 r. Reichsführer SS Heinrich Himmler nakazał budowę obozu koncentracyjnego. 1 maja 1941 r. został on uruchomiony w miejscowości Struthof. 21 i 23 maja 1941 r. przywieziono grupę 300 więźniów z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Od 1943 r. w kamieniołomach zlokalizowano także hale do montażu silników do samolotów Junkers. Uruchomiono też krematorium. W obozie prowadzone były eksperymenty pseudomedyczne: z sulfonamidami, gazem bojowym oraz tyfusem. Więźniowie byli zabijani zastrzykami fenolu, rozstrzeliwani. Liczbę ofiar szacuje się na co najmniej 12 tys. osób.