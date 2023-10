Podsłuchy w NIK. Kto nagrał i zaniósł rządowej telewizji „taśmy Banasia”?

Jakub Banaś w internetowym nagraniu nazywa jedną z tych osób „Judaszem” i grozi rozliczeniami. Podsłuchiwanie osób jest w Polsce nielegalne. Prezes NIK nie ujawnił jednak, czy sam sprawę zgłosi prokuraturze. W opublikowanym w piątek oświadczeniu sugeruje tylko, że za nagraniem stoją służby. Jakie?

W NIK od czasu przyjścia do tej instytucji Mariana Banasia panuje psychoza podsłuchów. To efekt przeświadczenia, że wszystkie jego kłopoty karne (a nawet słynny reportaż w TVN z 2019 r.), to działanie służb, za którymi stoi Mariusz Kamiński – koordynator służb specjalnych.

Banaś i jego rodzina są przekonani, że od lat są inwigilowani przez „służby”, co doprowadziło do kompromitującej konferencji w lutym 2022 r., kiedy to Marian Banaś ujawnił rzekomy gigantyczny atak hakerski na pracowników Izby za pomocą Pegasusa, systemu szpiegowskiego CBA. Te zarzuty się nie potwierdziły.

Prezes NIK nie zgodził się również na kontrolę pomieszczeń pod kątem podsłuchów przez ABW – domagali się jej wiceprezesi NIK skonfliktowani z Banasiem (Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow). Wiemy jednak, że wielu pracownikom, którzy od lat pracują w Izbie, nie podoba się upolitycznienie NIK i wpływy syna Jakuba Banasia, społecznego doradcy prezesa.