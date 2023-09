Coraz bliżej prawdy o rakiecie w Przewodowie. To był ukraiński pocisk

15 listopada trwał zmasowany rosyjski ostrzał na zachodnią Ukrainę – m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa. Z Ukrainy pociski przeciwrakietowe wystrzeliwano parami (co ma zwiększyć skuteczność) – jeden trafił celu, drugi poleciał dalej „na pusto”.

– W takiej sytuacji, gdy rakieta jest na określonej wysokości, obecne w niej mechanizmy powinny spowodować jej samozniszczenie. Tak się nie stało. Dlaczego, nie wiadomo – wskazują nasze źródła znające ustalenia śledztwa.

Na pocisk rakietowy S-300 prokuratura wskazywała wstępnie tuż po odkryciu rozerwanych części.

Skąd pewność, że pocisku nie wystrzeliły rosyjskie wojska?

– Ta rakieta ma zasięg 75 km do 90 km. Wówczas pozycje rosyjskie były w takim miejscu, z którego żadna rosyjska rakieta do Przewodowa by nie doleciała – uważają śledczy. Wykluczyli, by wystrzelono ją z Białorusi. – Nawet zakładając, że baterie rosyjskie ulokowano na Białorusi, to z miejsca, w których wtedy były, do Przewodowa w linii prostej jest 150 km. Po drugie, Rosjanie tego typu rakiet na Białorusi nie mają – słyszymy.