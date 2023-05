Jak ustalono w śledztwie, nad dzieckiem miał znęcać się 27-letni Dawid B., konkubent matki chłopca. Miał on m.in. katować ośmiolatka, polewając go wrzątkiem i każąc mu siadać na rozgrzanym piecu. To spowodowało oparzenia głowy, klatki piersiowej oraz kończyn.

Na ciele chłopca znajdowały się też ślady wcześniejszego maltretowania – podejrzany miał znęcać się, bijąc, kopiąc oraz przypalając papierosami. Ośmiolatek miał liczne złamania kończyn i rany oparzeniowe.

Dramatu dziecka nie przerwał nikt, w tym instytucje, które powinny opiekować się rodziną.