"Rzeczpospolita" jest partnerem medialnym Bootcampu Obywatelskiego

– Daliśmy z siebie sto procent, żeby program wydarzenia umożliwił uczestnikom i uczestniczkom szerokie spojrzenie na możliwość zaangażowania się w sprawy publiczne i przekucia ich aktywności społecznej na realną zmianę wokół siebie. Dlatego Bootcamp Obywatelski to zajęcia zarówno z pracy w służbie cywilnej, administracji publicznej, think-tankach, jak i organizacjach pozarządowych – mówi Lena Wojciechowska, koordynatorka wydarzenia.

W dniach 15-18 września w Warszawie odbyła się druga edycja Bootcampu Obywatelskiego – najważniejszego wydarzenia Fundacji Akademia Wiedzy Obywatelskiej. 40 licealistów i licealistek z całej Polski zgromadziło się w Akademii Leona Koźmińskiego, żeby uczyć się o tym, jak mogą swoją pasję do działań społecznych przekuć na realną zmianę rzeczywistości wokół siebie. Wśród organizacji wspierających wydarzenie znalazły się także Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca oraz European Democracy Youth Network.

Podczas 4 dni wydarzenia uczestnicy i uczestniczki mieli okazję spotkać się z wyjątkowymi osobami związanymi z przestrzenią publiczną. Wśród gości znaleźli się między innymi Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, naukowczyni Aleksandra Przegalińska, prezes zarządu Fundacji Stocznia, Jakub Wygnański czy szefowa misji INTERSOS w Ukrainie, Aleksandra Wiśniewska. Do grona panelistów dołączyły także młode osoby związane z działalnością społeczną, jak Julia Kaffka – współzałożycielka Akcji Menstruacji czy Łukasz Korzeniowski – założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Osoby uczestniczące brały udział w dyskusjach panelowych, warsztatach i pracy grupowej pod okiem doświadczonych ekspertów i ekspertek. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były warsztaty "FuturePL – policy challenges for 2030", które organizowano we współpracy z European Democracy Youth Network, organizacją zrzeszającą młodych aktywistów z 23 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu. W ramach tego zadania 5 grup roboczych opracowało rozwiązania na poziomie polityk publicznych w takich obszarach tematycznych jak depopulacja, ubóstwo energetyczne czy wykluczenie transportowe.

– Widać po uczestnikach, że są już prawie gotowi do tego, żeby stać się politykami, ale w takim lepszym rozumieniu, nie partyjnym, ale jako ludzie, którzy myślą odpowiedzialnie o służbie cywilnej, administracji, o czymś, co wspólne – tak Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia, który znalazł się w składzie jury oceniającym wypracowane w ramach warsztatu rozwiązania, komentował poziom uczestników i uczestniczek wydarzenia.

Wrażeniami dzielą się również uczestniczki. – To jest niesamowita inicjatywa. Na początku myślałam, że się nie odnajdę, za mało jeszcze działam, mam za małe doświadczenie, ale to nieprawda. Na Bootcampie wszyscy tworzą atmosferę współpracy – mówi Julia Dukarska, stypendystka programu Horyzonty Fundacji EFC. – Każdy jest otwarty na to, żeby porozmawiać o swojej drodze, o tym, jak możemy zacząć działać – dodaje jej koleżanka z programu Horyzonty, Maria Ejsymont.

W niedzielę uczestnicy wrócili do swoich miast, aby zdobytą wiedzą dzielić się z rówieśnikami i rówieśniczkami w swoich lokalnych społecznościach. Akademia Wiedzy Obywatelskiej nie kończy się na jednym wydarzeniu – buduje społeczność i pozostaje w kontakcie z osobami uczestniczącymi, badając, jak Bootcamp wpływa na rozwój ich działalności społecznej i publicznej.

