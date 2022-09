„Musimy walczyć z syjonizmem, a nie z faszyzmem i nacjonalizmem” – artykuł o tym tytule opublikował w 2018 roku w internecie Dariusz K. Zdaniem sądu było to publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. 28 czerwca został m.in. za ten czyn skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Wraz z nim wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu usłyszał Paweł Z.

Reklama

Obaj to zwolennicy Rosji i jej polityki wobec Ukrainy. Paweł Z. był przewodniczącym wyrejestrowywanej w 2019 roku partii Polska Patriotyczna, a Dariusz K. – jego zastępcą. Obecnie stoją na czele stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.

Ich poglądy można poznać, wchodząc na stronę internetową stowarzyszenia. Ostatnio opublikowane tam artykuły noszą tytuły: „Putin w roli nauczyciela i w roli przywódcy państwa”, „Lekcja historii i wiedzy politycznej A. Łukaszenki” oraz „Dlaczego warto wspierać Rosję?”. Znalazło się też miejsce na artykuł epitafium dla Darii Duginy, córki głównego ideologa Kremla, która w drugiej połowie sierpnia zginęła w zamachu. „Daria zginęła na polu chwały, walcząc myślą, mową i całym swoim życiem” – czytamy. Z tekstu wynika też, że „wojna zostanie wygrana, bohaterom i ofiarom postawione zostaną pomniki”, a dla Duginy należy się „Carstwo Niebieskie”.

Czytaj więcej Świat Zamach na córkę Dugina. Rosyjska FSB oskarża kolejnego Ukraińca Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że obywatel Ukrainy był członkiem grupy stojącej za zamachem, w którym zginęła 29-letnia Daria Dugina, córka znanego rosyjskiego pisarza politycznego Aleksandra Dugina.

Prorosyjskość Pawła Z. i Dariusza K. nie przejawia się tylko w publikacjach w internecie. Marcin Rey, bloger śledzący kremlowskie wpływy w Polsce, już w 2017 roku pisał o stowarzyszeniu Wierni Polsce Suwerennej, że jego członkowie są zapraszani do ambasady Federacji Rosyjskiej, a nawet na defilady zwycięstwa w Moskwie. Dodawał, że dzieje się to mimo faktu, iż „do Władimira Putina odnoszą się krytycznie: według nich za bardzo się patyczkuje z Ukrainą i nie dostrzega konieczności ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Z jego publikacji wynika, że Paweł Z. i Dariusz K. w 2016 roku wraz z członkami prorosyjskiej, niezarejestrowanej sądownie Partii Zmiana pojechali w grupie rzekomych dziennikarzy na Krym, by legitymizować aneksję półwyspu.

Reklama

Zdaniem Reya stowarzyszenie jest „ultraprorosyjskie”. Ciepło wypowiada się też na temat Białorusi. W 2020 roku Polska Patriotyczna wysłała gratulacje do Aleksandra Łukaszenki, zwycięzcy wyborów (w rzeczywistości sfałszowanych), co usiłowała wykorzystać białoruska propaganda. W działalności liderów stowarzyszenia widoczny jest też antysemityzm. Z lektury jednego z ostatnich artykułów Dariusza K. wynika, że Polska „jest rządzona przez syjonistyczną żydowską V kolumnę i przez antypolski żydo-katolicki Kościół”.

I właśnie z powodu takich treści Dariusz K. został skazany. Oprócz artykułu o „walce z syjonizmem” sąd, wymierzając karę, uwzględnił też publikację wulgarnej karykatury gwiazdy Dawida i ujawnienie w internecie materiałów z postępowania we własnej sprawie. Za ten ostatni czyn skazany został Paweł Z.

Czy będą apelować od wyroku? Co o nim sadzą? Z liderami stowarzyszenia nie udało nam się skontaktować. Na swoim portalu utyskiwali wcześniej, że w 2018 roku na zlecenie prokuratury policja zajęła w ich mieszkaniach sprzęt elektroniczny, by ustalić, kto zamieszczał treści w internecie. Nazwali to „atakiem syjonistów”.

Więzienie w zawieszeniu to niejedyna kara, jaką wymierzył im sąd. Mają też obejrzeć w całości film „Cud purymowy” w obecności kuratora. Film opowiada historię robotnika, zatwardziałego antysemity, który dowiaduje się, że jest Żydem.