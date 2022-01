Ryszard Petru w maju 2015 roku zainicjował powołanie ugrupowania NowoczesnaPL, był liderem ugrupowania do kwietnia 2017 roku.

Partia w wyborach osiągnęła czwarty wynik w kraju (7,6 proc.), wprowadzając do Sejmu 28 posłów. W 2017 roku Petru przegrał w wewnętrznych wyborach z Katarzyną Lubnauer.

W 2018 roku Petru całkiem opuścił szeregi Nowoczesnej, powołując do życia koło poselskie Liberalno-Społeczni, a następnie partię Teraz!

Rok później były szef Nowoczesnej zapowiedział, że wycofuje się z polityki i nie startował w wyborach parlametarnych.

O ponownym zawiązaniu współpracy z Petru poinformował przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. "Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" - zapowiedział na Twitterze.

Petru na swoim profilu na Facebooku poinformował, że ma zamiar "wspierać Nowoczesną głosem doradczym i eksperckim. Prowadzę biznes i nie mam obecnie planów angażować się w stu procentach w politykę".

"Zamierzam wyłącznie skupić się na kwestiach gospodarczych. Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" - zapowiedział.

W ocenie Petru, "spustoszenie jakie czyni Polski Ład i inflacja w gospodarce to doskonałe podsumowanie 7 lat rządów obecnej ekipy. To również odpowiedni moment aby przypomnieć, że przed tym wszystkim przestrzegaliśmy. Że Polski nie stać na hojny program 500+ bez względu na dochody, że jak się więcej wydaje niż zarabia to skutkiem jest inflacja i wreszcie, że jak się zadłuża bez opamiętania, to zadłużenie spłacają wyższymi podatkami wszyscy pracujący".

"Pamiętam, jak przestrzegałem, że „puszczą nas z torbami”, a po kolejnych wydatkach bez pokrycia, że nawet „na torby nie starczy”. Oprócz krytyki, ważna jest mocna kontroferta programowa. W moim przekonaniu, musi mieć ona charakter liberalny, pragmatyczny i rozsądny. Nie może sprowadzać się do hasła, zrobimy to samo co PiS tylko lepiej. 2022 rok pokazuje, że system funkcjonowania gospodarki na kredyt, bazującej na państwowych firmach, gdzie szaleje nepotyzm i kolesiostwo nie zdaje egzaminu" - dodał.