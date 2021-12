Rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego przekazał, że w poniedziałek z lotniska w Warszawie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyjechał transport 1,1 mln dawek szczepionek na COVID-19. - Dzisiaj o godz. 1:00 w nocy zakończyliśmy wystawiać 2,7 mln e-skierowań dla dzieci w wieku 5-11 lat - poinformował.

- Wszystkie e-skierowania dla grupy wiekowej 5-11 lat zostały już wystawione. Oznacza to, że chwilę po północy dzisiejszej nocy rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodał, że szczepienia dzieci w wieku lat 5-11 lat na COVID-19 rozpoczną się w czwartek 16 grudnia. - Do tej pory punkty szczepień - jest ich w granicach 8 tys. - wystawiły zapotrzebowanie na 150 tys. dawek szczepionek, ale te zapotrzebowania cały czas są składane - mówił.

- Dzieci muszą być szczepione pod okiem rodziców, dzieci muszą być szczepione w punktach szczepień, gdzie jest lekarz i lekarz, który kwalifikuje do szczepienia. To rzecz niezwykle istotna. My do tego szczepienia zdecydowanie zachęcamy - zaznaczył Andrusiewicz.

Rzecznik MZ przekazał, że w Polce jest "w granicach 8 tys. punktów szczepień, które będą mogły szczepić dzieci w wieku 5-11 lat" na COVID-19.

- Zechcemy podjąć akcję informacyjną wobec rodziców możliwymi kanałami dotarcia do tych rodziców. Na pewno to nie będzie żadna akcja medialna. Nie chcemy przekonywać rodziców reklamą, marketingiem, chcemy przekonywać rodziców faktami, z którymi mamy do czynienia - powiedział.

- Szczepionka dla dzieci to zupełnie inna szczepionka, ona jest inna w składzie jakościowym, ale też inna w składzie ilościowym. To ogromna linia produkcyjna, dlatego nie mogliśmy ruszać od razu ze szczepieniami, tylko musieliśmy czekać, aż ten 1,1 mln dawek dzisiaj dotrze do Polski - tłumaczył.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał też, że w grupie osób w wieku 12-17 lat odsetek zaszczepionych na COVID-19 wynosi ok. 45 proc.