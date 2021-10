To niejedyna tragedia na drodze w ciągu ostatnich godzin.

Do wypadku w Pawłowicach niedaleko Pszczyny doszło ok. godz. 11 na drodze krajowej nr 81. Autokar jechał od strony Wisły. Według wstępnych ustaleń policji, w pewnym momencie przed przejściem dla pieszych zatrzymały się samochody jadące przed autobusem.

Kierowca autobusu chciał uniknąć zderzenia, przeciął pas zieleni i zjechał na przeciwny pas ruchu. Wtedy zderzył się z jadącym prawidłowo od strony Żor samochodem osobowym, którym jechały dwie osoby. Jedna z nich - pasażerka samochodu – zginęła na miejscu, drugą śmigłowiec zabrał do szpitala. Autobusem jechało 17 osób. Pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń, ale czterech z nich trafiło do okolicznych szpitali, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Autobus należy do prywatnego przewoźnika.

Do innego wypadku doszło na drodze krajowej numer 92 w Podrzewiu w Wielkopolsce. Tam ok. godz. 6.30 zderzyły się czołowo dwa volkswageny: touran i passat. Pierwszym kierował 57-latek, drugim 37-latek. Jak przekazywała policja, jeden z kierujących zjechał na przeciwny pas ruchu. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń obaj kierowcy zginęli u na miejscu zdarzenia. Z powodu wypadku droga przez kilka godzin była zablokowana.

Do innej tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w Bierzowie na Opolszczyźnie. Według wstępnych ustaleń policji motocykl jadący drogą wojewódzką uderzył w przydrożną barierę. W tym wypadku zginął 32-letni kierowca motocykla i jego pasażer. Obaj mężczyźni byli mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Trwa ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku.

Już od piątku trwa akcja policyjna „Znicz". Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na drogi wyjechało więcej patroli, co przekłada się na więcej kontroli.

Mundurowi reagują zwłaszcza na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych, przede wszystkim na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwracają też uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami oraz prawidłowe przewożenie pasażerów.

Jak podała w niedzuelę rano policja, tylko w sobotę na drogach doszło do 95 wypadków, w których zginęły cztery osoby, a 119 zostało rannych.