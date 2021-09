- Oczywiście pewnie nieodpowiedzialne zachowanie ze strony - nazwijmy - aktywistów zdynamizowało to nasze myślenie w kierunku wprowadzenia odpowiednich środków, które dadzą instrumenty funkcjonariuszom Straży Granicznej i wojsku do reagowania - mówił premier Mateusz Morawiecki pytany o to, czy działania aktywistów na granicy Polski z Białorusią przyczyniły się do skierowania przez rząd uchwały do prezydenta ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy Polski z Białorusią.