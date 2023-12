NBA. Los Angeles Lakers wygrali turniej, LeBron James z kolejnym trofeum

Pierwsza edycja nowego turnieju, rozgrywanego w trakcie sezonu, to już historia. Finał padł łupem Lakers, którzy zdominowali rywala pod koszem i - głównie za sprawą świetnej postawy Anthony’ego Davisa - zdobyli trofeum. Środkowy zdobył 41 punktów, miał 20 zbiórek, pięć asyst oraz cztery bloki. Dominował po obu stronach boiska. Był kluczową postacią Lakers zwłaszcza w czwartej kwarcie, gdy ekipa z Los Angeles na dobre odskoczyła rywalom.

Nagrodę dla najlepszego zawodnika całego turnieju zgarnął jednak James. On w finale do 24 punktów dołożył 11 zbiórek oraz cztery asysty. Dla 38-letniego skrzydłowego to kolejne trofeum MVP w bogatej już gablocie. - Rekordy można pobić, ale nikt nie zabierze nam tego, że zostaliśmy pierwszymi w historii zwycięzcami turnieju - mówi.

Historyczny sukces Los Angeles Lakers, którzy wygrali nowy turniej NBA

Każdy z zawodników zwycięskiego zespołu dostał główną nagrodę, czyli 500 tysięcy dolarów na osobę. Lakers nie dopiszą sobie jednak tego zwycięstwa do bilansu sezonu zasadniczego, gdyż finał rozegrany na neutralnym gruncie w Las Vegas został potraktowany jako mecz dodatkowy - w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich spotkań tych zawodów, których wyniki wliczają się do ogólnego bilansu fazy zasadniczej.

Sam turniej można traktować jak sukces NBA. Ożywił mało interesujący zazwyczaj listopad i spowodował, że na wczesnym etapie sezonu można było poczuć atmosferę play-off, co podkreślali sami zawodnicy.