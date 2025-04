Badania nad klimatem starożytnego Marsa przeprowadzili naukowcy pod kierownictwem Amandy Steckel z University of Colorado Boulder. Swoje wyniki opublikowali 21 kwietnia w czasopiśmie naukowym „Journal of Geophysical Research: Planets”.

Czy na Marsie mógł dawniej padać deszcz i śnieg?

Zdaniem wielu badaczy na Marsie istniała pewna ilość wody w okresie noachijskim, który rozpoczął się ok. 4,1 miliarda lat temu, a zakończył ok. 3,7 miliarda lat temu. To z tego okresu pochodzą najstarsze formacje zachowane na powierzchni Marsa.

Nie wyjaśniono jednak do tej pory, skąd na planecie wzięła się woda. Według jednych naukowców Mars był zawsze zimny i suchy, natomiast inni są zdania, że przez pewien czas był jednak ciepły i wilgotny. To właśnie te dwie różniące się od siebie teorie dotyczące klimatu panującego na starożytnym Marsie postanowił ostatnio zbadać zespół naukowców.

Naukowcy zbadali, jaki klimat mógł dawniej panować na Marsie

W ramach badań naukowcy stworzyli cyfrową wersję fragmentu Marsa w pobliżu równika, a następnie modelowali ewolucję tego wirtualnego krajobrazu. W niektórych symulacjach badacze dodali wodę pochodzącą z opadów deszczu i śniegu, a w innych – z topniejących czap lodowych. W ramach eksperymentu wirtualna woda „płynęła” przez dziesiątki do setek tysięcy lat.