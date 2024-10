Czy na księżycu Jowisza są warunki do życia? NASA rozpoczęła misję

Sonda kosmiczna Europa Clipper należąca do amerykańskiej agencji kosmicznej wystartowała w poniedziałek z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Przylądku Canaveral. Sonda została wyniesiona przez rakietę SpaceX Falcon Heavy.

Sonda, zasilana energią słoneczną, ma wejść na orbitę wokół Jowisza w 2030 roku, po przebyciu około 2,9 miliarda km. Start planowany był na ubiegły tydzień, ale został odłożony z powodu huraganu Milton. Europa Clipper to największy statek kosmiczny zbudowany przez NASA na potrzeby misji planetarnej. Mierzy ok. 30 metrów i ma ponad 17 metrów szerokości przy w pełni rozłożonych panelach słonecznych. Sonda zajmuje powierzchnię większą niż boisko do koszykówki i waży około 6 ton.

Mimo że Europa, czwarty co do wielkości z 95 oficjalnie uznanych księżyców Jowisza, ma zaledwie jedną czwartą średnicy Ziemi, jej rozległy ocean może zawierać dwa razy więcej wody niż ziemskie oceany. Uważa się, że ziemskie oceany były miejscem narodzin życia na naszej planecie.