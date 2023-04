Pierwsza prywatna firma dotrze na Księżyc? Lądowanie możliwe 26 kwietnia

Ispace Inc. poinformowała w środę, że opracowany przez nią lądownik podejmie próbę wylądowania na Księżycu ok. 1:40 czasu lokalnego 26 kwietnia (w Polsce będzie to 18:40 25 kwietnia - red.).

Gdyby lądowanie się udało, wówczas Ispace Inc. zostałaby pierwszą firmą prywatną, która przeprowadziła lądowanie na Księżycu, a także pierwszym prywatnym lub publicznym podmiotem z Japonii, który to osiągnie. W 2022 roku japońska agencja kosmiczna, JAXA, przeprowadziła nieudaną próbę wylądowania na Księżycu lądownikiem Omotenashi.

W ramach programu badania kosmosu Hakuto-R, realizowanego przez firmę Ispace Inc., firma testuje lądownik i zamierza, sterując nim ze swojego centrum dowodzenia w Tokio, przeprowadzić kontrolowane lądowanie na powierzchni Księżyca.



- Nie mogę się doczekać, by doświadczyć tego historycznego dnia, który wyznaczy początek nowej ery komercyjnych misji księżycowych - powiedział założyciel firmy Ispace, dyrektor generalny firmy Takeshi Hakamada.