Pole magnetyczne Ziemi chroni atmosferę naszej planety, która jest niezbędna do istnienia życia w znanej nam formie. Pole magnetyczne Ziemi chroni powierzchnię naszej planety przed promieniowaniem kosmicznym.

Reklama

Silne fale radiowe, które docierają do Ziemi z gwiazdy YZ Ceti i skalistej egzoplanety krążącej wokół niej, wykryto w trakcie obserwacji prowadzonej przez obserwatorium radioastronomiczne w Socorro, w stanie Nowy Meksyk (Very Large Array).

Czytaj więcej Nauka Milczenie z Kosmosu Dlaczego obcy nie odpowiadają na sygnały z Ziemi – zastanawiali się uczeni na konferencji w Paryżu.

Według naukowców sygnał radiowy mógł powstać w wyniku interakcji między polem magnetycznym planety a gwiazdą, wokół której planeta ta krąży.



Swoje odkrycie astronomowie opisali na łamach magazynu "Nature Astronomy".



Reklama

- Zauważyliśmy początkowy rozbłysk, który wyglądał pięknie - powiedział główny autor badania, Sebastian Pineda, astrofizyk z University of Colorado Boulder. - Kiedy zobaczyliśmy go ponownie, wskazywało to - Ok, może naprawdę coś tu mamy - dodał.

To, czy planeta zachowa atmosferę, czy nie, zależy od tego czy ma silne pole magnetyczne, czy nie Sebastian Pineda, astrofizyk z University of Colorado Boulder

Badacze zwracają uwagę, że aby fale radiowe zostały wykryte na Ziemi, ich źródło musi być silne.



- To, czy planeta zachowa atmosferę, czy nie, zależy od tego czy ma silne pole magnetyczne, czy nie - tłumaczy Pineda.



Wcześniej naukowcy odkrywali silne pola magnetyczne wokół egzoplanet wielkości Jowisza. Wykrycie pola magnetycznego na mniejszych planetach, wielkości Ziemi, jest trudniejsze, ponieważ takie pole magnetyczne jest praktycznie niewidzialne.



Planeta YZ Ceti b okrąża swoją gwiazdę w zaledwie dwa dni ziemskie. Oznacza to, że tyle trwa na tej planecie jej "rok". W Układzie słonecznym planetą, która najszybciej okrąża Słońce, jest Merkury (88 dni).



Reklama

Gdy YZ Ceti b krąży wokół gwiazdy, plazma wyrzucana przez gwiazdę zderza się z polem magnetycznym planety i odbija się od niego - co doprowadza do powstania silnych fal radiowych, wykrywanych na Ziemi - uważają astronomowie.