Akcje koncernu Alibaba traciły nawet 6 proc. podczas poniedziałkowej sesji w Hongkongu. Inwestorzy reagowali w ten sposób na doniesienia "Financial Timesa", że chińscy regulatorzy chcą, by spółka Ant Group (należąca do Jacka Ma, założyciela Alibaby) dokonała podziału swojej aplikacji płatniczej Alipay. Aplikacja ta jest bardzo w Chinach popularna i wykorzystywana jest m.in. do transakcji zawieranych poprzez platformy handlowe Alibaby.