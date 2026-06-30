Ugoda, zawarta trzy lata po ogłoszeniu przez archidiecezję upadłości, obejmie 530 osób, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych. To najnowsze porozumienie zawarte w sprawie roszczeń wysuwanych przez ofiary wobec Kościoła katolickiego – podkreśliła gazeta. W 2024 r. archidiecezja Los Angeles zgodziła się na rekordową ugodę w wysokości 880 mln dol.

Diecezje w Kaliforni ogłaszają upadłość

Kilka diecezji w Kalifornii ogłosiło upadłość w rezultacie pozwów, których wniesienie umożliwiło prawo stanowe z 2019 r. zezwalające na wysuwanie roszczeń dotyczących przestępstw popełnionych dekady wcześniej.

Arcybiskup Salvatore Cordileone w cytowanym przez „Guardiana” oświadczeniu wyraził nadzieję, że ugoda wyznaczy „drogę do godziwego odszkodowania dla ofiar, które przez całe życie niosły ciężar (dokonanych wobec nich) nadużyć”.

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„Mamy nadzieję, że ta propozycja pozwoli nam wspólnie pójść naprzód” – dodał. „Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za to, co się stało, i szczerze przepraszam wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni” – podkreślił.

Archodiecezja San Francisco zobowiązana do publikacji listy oskarżonych duchownych

Oprócz wypłacenia odszkodowań archidiecezja będzie zobowiązana do spełnienia 14 wymogów dotyczących ochrony dzieci, w tym do prowadzenia i upublicznienia kompleksowej, aktualnej listy wszystkich oskarżonych duchownych, zawierającej szczegółowe informacje o zarzutach i wynikach śledztw. Archidiecezja będzie również miała zakaz narzucania ofiarom umów o poufności, wykorzystywanych do wymuszania milczenia.

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– Od wielu lat pracuję z osobami, które przeżyły wykorzystanie seksualne, i nigdy dotąd nie zetknąłem się z czymś tak znaczącym, rygorystycznym i solidnym, jak wymogi postawione archidiecezji San Francisco – powiedział Anderson.