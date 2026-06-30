Ugoda, zawarta trzy lata po ogłoszeniu przez archidiecezję upadłości, obejmie 530 osób, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych. To najnowsze porozumienie zawarte w sprawie roszczeń wysuwanych przez ofiary wobec Kościoła katolickiego – podkreśliła gazeta. W 2024 r. archidiecezja Los Angeles zgodziła się na rekordową ugodę w wysokości 880 mln dol.

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Diecezje w Kaliforni ogłaszają upadłość

Kilka diecezji w Kalifornii ogłosiło upadłość w rezultacie pozwów, których wniesienie umożliwiło prawo stanowe z 2019 r. zezwalające na wysuwanie roszczeń dotyczących przestępstw popełnionych dekady wcześniej.

Arcybiskup Salvatore Cordileone w cytowanym przez „Guardiana” oświadczeniu wyraził nadzieję, że ugoda wyznaczy „drogę do godziwego odszkodowania dla ofiar, które przez całe życie niosły ciężar (dokonanych wobec nich) nadużyć”.

„Mamy nadzieję, że ta propozycja pozwoli nam wspólnie pójść naprzód” – dodał. „Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za to, co się stało, i szczerze przepraszam wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni” – podkreślił.

Archodiecezja San Francisco zobowiązana do publikacji listy oskarżonych duchownych

Oprócz wypłacenia odszkodowań archidiecezja będzie zobowiązana do spełnienia 14 wymogów dotyczących ochrony dzieci, w tym do prowadzenia i upublicznienia kompleksowej, aktualnej listy wszystkich oskarżonych duchownych, zawierającej szczegółowe informacje o zarzutach i wynikach śledztw. Archidiecezja będzie również miała zakaz narzucania ofiarom umów o poufności, wykorzystywanych do wymuszania milczenia.

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– Od wielu lat pracuję z osobami, które przeżyły wykorzystanie seksualne, i nigdy dotąd nie zetknąłem się z czymś tak znaczącym, rygorystycznym i solidnym, jak wymogi postawione archidiecezji San Francisco – powiedział Anderson.