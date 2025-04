„Z głębokim bólem przyjąłem wiadomość o odejściu do Pana Ojca Świętego Franciszka. Jego życie oddane Ewangelii, miłość do ubogich i wezwanie do miłosierdzia na zawsze pozostaną w sercach wiernych. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci” - skomentował Kazimierz Smoliński.

„Śmierć papieża Franciszka napawa mnie wielkim smutkiem. Franciszek zostanie zapamiętany za swoje niestrudzone zaangażowanie na rzecz najsłabszych członków społeczeństwa, sprawiedliwości i pojednania. Pokora i wiara w miłosierdzie Boga były jego zasadami przewodnimi. W ten sposób pierwszy Latynos zasiadający na Stolicy Piotrowej poruszył ludzi na całym świecie i ponad granicami wyznaniowymi. Moje myśli są teraz z wiernymi na całym świecie, którzy stracili swojego Ojca Świętego. Niech spoczywa w pokoju” - napisał przyszły kanclerz Niemiec Friedrich Merz.