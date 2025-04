Najbardziej znanym wyznaniem, wykpiwającym religię, jest Kościół Latającego Potwora Spaghetti, którego wyznawcy twierdzą, że potwór kieruje sprawami ludzkimi poprzez makaronową mackę, a w raju czeka na nich striptiz i wulkan piwny.



Inną grupą, działająca w podobnym stylu, jest Kościół Latającego Potwora Spaghetti, oficjalnie uznany w Holandii i Nowej Zelandii. W Polsce za poprzednich rządów PO rejestracji odmówiło mu ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a wyznawcy potwora poskarżyli się do Trybunału w Strasburgu.

Nowy Kościół wystąpił już do MEN w sprawie nauczania swej religii w szkołach

Czy Kościół Słońca ma podobne cele? Twórcy nowej wspólnoty na to pytanie odpowiadają niejednoznacznie. „Kościół Latającego Potwora Spaghetti testuje granice i prowokuje do myślenia i refleksji nad umowami społecznymi, dotyczącymi roli, funkcjonowania i sensu religii oraz jej instytucjonalizacji. Nas, refleksje nad tymi kwestiami doprowadziły nie do zabawy, ale do zarejestrowania naszego Kościoła Słońca, ponieważ religia może mieć sens” – piszą Czyżewska i Nijakowski w wyjaśnieniach dla „Rzeczpospolitej”.

Kościół Latającego Potwora Spaghetti uważany jest za zabawę koncepcją religii i instytucji kościoła – i jak najbardziej szanujemy także takie podejście, choć z tego powodu KLPS nie został zarejestrowany. Naszym zdaniem różnorodność punktów widzenia, nawet przedstawionych ironicznie czy prowokująco, wzbogaca debatę publiczną. założyciele Kościoła Słońca o wyznawcach Latającego Potwora Spaghetti

Zaś część ich działań rzeczywiście może przypominać to, co w innych krajach robią grupy, chcące obnażyć rzekome absurdy prawne dotyczące kościołów. Założyciele Kościoła Słońca nie ukrywają, że np. przesłali już do MEN wniosek w sprawie nauczania swej religii w szkołach.

Dodają, że „każdy Kościół ma prawo do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, które naruszają jego zakres działania lub wolność religijną”. A „dzięki temu, przykładowo, jeśli pojawi się propozycja legislacyjna, by ocena z religii była wliczana do średniej ocen na świadectwie, będziemy dysponować skutecznym narzędziem prawnym, aby podjąć zdecydowaną i zgodną z prawem interwencję".