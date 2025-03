Papież Franciszek opuścił poliklinikę Gemelli

88-letni papież pojawił się na balkonie na wózku inwalidzkim, z którego korzysta od kilku lat. Uśmiechnął się i pozdrowił wiwatujący tłum przed budynkiem. - Dziękuję wam wszystkim – powiedział do mikrofonu i ponownie pomachał. Zanim odprowadzono go z powrotem do pokoju uczynił znak krzyża.

Reklama

Kilka minut później można go było zobaczyć machającego z siedzenia samochodu, gdy konwój opuszczał szpital.

Czytaj więcej Kościół Wiadomo, kiedy papież Franciszek wyjdzie ze szpitala. Watykan podał termin Lekarze podjęli decyzję w sprawie wypisania papieża Franciszka ze szpitala - poinformowano w Rzymie. Zwierzchnik Kościoła katolickiego przebywa w klinice Gemelli w Rzymie od połowy lutego.

Powrót do pełni zdrowia zajmie „dużo czasu”

Oczekuje się, że papież wróci do domu w Casa Santa Marta w Watykanie. Lekarze spodziewają się, że powrót do pełni zdrowia zajmie „dużo czasu”. - Franciszek będzie potrzebował kolejnych dwóch miesięcy odpoczynku po powrocie do Watykanu - powiedział w sobotę szef jego zespołu medycznego.

Franciszek przebywał w szpitalu od 14 lutego. Zwracając się do reporterów przed szpitalem w Rzymie w sobotę, lekarze papieża powiedzieli, że jego życie było zagrożone dwukrotnie, ale - jak dodali - obecnie jego stan jest stabilny od co najmniej dwóch tygodni.