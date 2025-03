Kanada nie dofinansuje poszukiwań grobów dzieci przy katolickich szkołach

Katolicki portal National Catholic Register zwrócił także uwagę na fakt, iż w masowych grobach przy szkołach rezydencjonalnych spoczywa nie tylko indiańska ludność, ale także personel szkół. Chodzi między innymi o zmarłych wskutek hiszpańskiej grypy w latach 1918-1920. „Takie niuanse zostały całkowicie pominięte w obecnej furii” – zaznacza portal, zarzucając premierowi Justinowi Trudeau, że przez kilka lat ignorował głos komisji śledczej – zwanej Komisją Prawdy i Pojednania – która badała sprawę szkół i kierowała uwagę rządu na potrzebę ewidencjonowania grobów.

Papież Franciszek przeprosił rdzennych Kanadyjczyków

Jak zauważa National Catholic Register, pomimo braku dowodów na istnienie grobów, premier Kanady Justin Trudeau w 2022 roku stwierdził, że papież powinien przeprosić za działalność Kościoła w Kanadzie. Tak też się stało – jeszcze w kwietniu tego samego roku Franciszek przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego przedstawicieli kanadyjskich plemion oraz członków Konferencji Biskupów Kanady. Ojciec Święty przeprosił wówczas w imieniu Kościoła za katolickie szkoły rezydencjalne, które – jak zaznaczono – przez dekady stanowiły narzędzie prześladowań i eksterminacji rdzennej ludności Kanady.

- Proszę Boga o wybaczenie za godne ubolewanie zachowanie członków Kościoła Katolickiego. Chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie to boli – mówił papież.- Przyłączam się do przeprosin moich braci, kanadyjskich biskupów – podkreślał. Po spotkaniu z papieżem Franciszkiem rdzenni Kanadyjczycy pojawili się na Placu św. Piotra ubrani w tradycyjne stroje, grając muzykę i tańcząc. Wyrażali nadzieję, że ich wizyta w Watykanie zapoczątkuje proces uzdrowienia i pojednania.

National Catholic Register przypomniał, że do 1969 roku to kanadyjski rząd odmawiał Indianom prawa do odrębności kulturowej. Dopiero w tym roku – choć władze proponowały dalsze przymusowe inkulturowanie tubylców (inkulturowanie to wcielanie wiary chrześcijańskiej w konkretną kulturę, tak aby Ewangelia była wyrażana w sposób adekwatny do danej kultury, jednocześnie zachowując jej istotne treści) – wywalczyli oni kulturową niezależność – czytamy. Jak zauważa NCR, premierem, który stał wówczas w opozycji do ich dążeń, był Pierre Trudeau, ojciec obecnego szefa kanadyjskiego rządu.