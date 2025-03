Z najnowszego komunikatu Watykanu wynika, że papież spędził spokojną noc w szpitalu i wypoczął. Obudził się tuż po 8 rano.



Papież Franciszek nie ma gorączki, jest świadomy

Ogólny stan papieża ma być stabilny. Dotyczy to pracy serca, nerek, a także parametrów krwi – wynika z komunikatu.



We wtorek wieczorem pojawił się komunikat, z którego wynikało, że w ciągu dnia stan papieża nie pogorszył się. Nie nastąpiły też kolejne epizody niewydolności oddechowej, ani bronchospazmów (skurcze mięśni ścian oskrzeli). Papież nie ma też gorączki, jest świadomy i współpracuje z lekarzami uczestniczącymi w jego leczeniu – wynikało z tego komunikatu.

We wtorek rano papież przeszedł terapię tlenem o wysokim stężeniu (tlenoterapię) i przeszedł fizjoterapię oddechową. W nocy z wtorku na środę wznowiono nieinwazyjną wentylację mechaniczną papieża. Rokowania co do jego stanu zdrowia pozostają ostrożne. We wtorek papież spędził dzień na modlitwach i odpoczynku. Przyjął eucharystię.