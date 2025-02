Papież od dwóch tygodni przebywa w rzymskim szpitalu, gdzie trafił z powodu zapalenia oskrzeli, które przekształciło się w obustronne zapalenie płuc.

Służby prasowe Watykanu regularnie informują o stanie zdrowia 88-letniego Franciszka. W porannym czwartkowym komunikacie przekazano, że papież dobrze spał w nocy, a teraz odpoczywa.

Jaki jest stan zdrowia papieża Franciszka?

Poprzedniego dnia oficjalnie podano, że u papieża nastąpiła „dalsza niewielka poprawa”. Według Watykanu, problem łagodnej niewydolności nerek został zażegnany, jednak rokowania co do stanu zdrowia papieża pozostają „ostrożne”, co oznacza, że niebezpieczeństwo nie minęło.

Agencja Reutera podała, że papież nawet w szpitalu nie przestał pracować - świadczy o tym fakt, że codziennie ogłaszane są nominacje, wymagające jego osobistej zgody. W środę informowano o utworzeniu na polecenie Franciszka komisji, która ma rozwiązać kwestię rosnącej lukę w budżecie Watykanu, która wynosi już 83 mln euro (342 mln zł).