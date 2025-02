Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie orzekł, że portale turystyczne muszą informować podróżnych o konieczności posiadania wizy tranzytowej już na etapie dokonywania rezerwacji. Urząd ochrony konsumentów złożył pozew w odpowiedzi na prośbę rodziny, która wybrała się w podróż do Nowej Zelandii przez Stany Zjednoczone, ale nie została wpuszczona do strefy odprawy, bo nie miała autoryzacji ESTA uprawniającej do wjazdu do USA.