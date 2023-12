Ks. Kowalski o deklaracji Watykanu: Błogosławcie, nie przeklinajcie

Można także założyć, iż intencją autorów było to, aby miejscem udzielania tego błogosławieństwa nie była przestrzeń sakralna. Słowem-kluczem w tym kontekście wydaje się być „spontanicznie” pojawiające się więcej niż jeden raz. Czytamy bowiem w dokumencie, że „przy różnych okazjach ludzie spontanicznie proszą o błogosławieństwo, czy to podczas pielgrzymek, w miejscach pielgrzymkowych czy nawet spotykając księdza na ulicy” (p. 28). Zatem – kierując się duchem tekstu – można stwierdzić, że powinno być ono udzielone w miejscu, w którym duchowny prośbę usłyszał, bez organizowania specjalnej oprawy czy ustalania terminu.

Kościół nie może odmawiać błogosławieństwa proszącym

Stwierdziłem, że wytyczne z „Fiducia supplicans” praktykowane w duszpasterstwie. Wielokrotnie w czasie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę księża są proszeni o udzielenie błogosławieństwa osobom, których nie znają i nikomu nigdy nie przyszło do głowy, by prośby nie spełnić. Poza tym są osoby, które z różnych powodów nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, ale przychodzą do konfesjonału, bądź umawiają się z księdzem na rozmowę, która nierzadko przyjmuje formę spowiedzi. Mając jednak świadomość swojej sytuacji na zakończenie tej rozmowy nie proszą o sakramentalne rozgrzeszenie, a o błogosławieństwo. Ponadto w okresie świąt Bożego Narodzenia duchowni w ramach wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą” odwiedzają domy parafian. Istotnym punktem tej wizyty jest modlitwa o błogosławieństwo dla domowników i prośba kierowana do Boga o to, by w nowym roku miał w opiece ludzi zamieszkujących dane miejsce. Mimo, iż są wśród nich osoby, żyjące w związkach niesakramentalnych, nikt z tego powodu nie wyrażał oburzenia, ani tym bardziej nie wpadł na pomysł, by zmieniać tekst modlitwy. Jak mówi nowa deklaracja – „takie błogosławieństwa są kierowane do wszystkich i nikt nie powinien być wykluczany” (p. 28).

Czy potrzebny był specjalny dokument Watykanu?

W tej optyce błogosławieństwo to jest „formą prośby kierowanej do Boga o udzielenie pomocy, aby relacje międzyludzkie dojrzewały i wzrastały w wierności orędziu Ewangelii” (p. 31) oraz o udzielenie „pokoju, zdrowia, ducha cierpliwości, dialogu i wzajemnej pomocy” dla osób proszących o nie oraz „o Boże światło i siłę, aby w pełni wypełniła się wola Boża” w ich życiu (p. 38).

Można oczywiście zadać pytanie o to, czy potrzebny był specjalny dokument Stolicy Apostolskiej poświęcony osobom żyjącym z związkach niesakramentalnych oraz parom jednopłciowym. Natomiast nie mam wątpliwości, że nie nigdy dość przypominania, że „Bóg nigdy nie odrzuca nikogo, kto się do Niego zwraca” oraz, że misją chrześcijan w tym porozrywanym świecie jest błogosławić a nie przeklinać, szukać dróg włączania ludzi do wspólnoty, a nie ich wykluczania.