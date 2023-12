Nie żyje ksiądz Wiesław Niewęgłowski, duszpasterz środowisk twórczych

Rosja musi zwrócić obraz wart 100 mln dolarów. Dzieło Rubensa wróci do Niemiec?

Słynny obraz Rubensa „Tarkwiniusz i Lukrecja” wróci do Niemiec. Wcześniej kupił go rosyjski kolekcjoner. Zdaniem sądu – zrobił to w sposób nielegalny. Czy Rosjanie zwrócą Niemcom arcydzieło Rubensa?