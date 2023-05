O. Rydzyk: Do czego doprowadza cywilizacja zachodnia? Europa umiera

- Jedna gazeta, która chce być taką naczelną gazetą w Polsce, pisze o „rodzinie wielogatunkowej”. Już nie mężczyzna, kobieta i dzieci, tylko pies, kot, jeszcze różne zwierzęta. My jesteśmy ludźmi, nie zwierzętami. Trzeba powrócić do normalności i Jan Paweł II nas tego uczy - mówił o. Rydzyk. Powtarzając przekaz prawicowych polityków ostrzegał też, by „nie robić z ekologii religii”. - Mam nadzieję, że wy to nie, bo to już powariowali. CO2 i wszystko razem, i robaki każą jeść - mówił do wiernych o. Tadeusz Rydzyk.