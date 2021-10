„Choć życie społeczne i gospodarcze zdają się toczyć w zwyczajnym rytmie, to należy pamiętać, że nie zakończyła się jeszcze walka z epidemią. Dlatego właśnie cały czas należy wykazywać się determinacją i konsekwencją w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych” - napisał abp Gądecki. „Mając na uwadze powyższe, w trosce o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliźnich, w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych” - dodał.

Reklama

Metropolita poznański w swoim apelu wyraził też wdzięczność wobec wszystkich pracowników służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią. „Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się ocalić zdrowie i życie wielu osób” - podkreślił.

O przypomnienie w diecezjach, dekanatach i parafiach informacji o konieczności zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych zwrócił się niedawno do przewodniczącego Episkopatu minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócił uwagę, że noszenie maseczek to, obok szczepień, główne narzędzie do walki z epidemią.

Czytaj więcej Polityka Konfederacja chce dymisji wiceministra Kraski. "Zamknięcie cmentarzy będzie skandaliczne" Po słowach Waldemara Kraski o możliwości zamykania cmentarzy na Wszystkich Świętych politycy Konfederacji zaapelowali do rządu o wycofanie się z tej deklaracji i uwiarygodnienie tego kroku poprzez zdymisjonowanie wiceministra zdrowia.

W ubiegłym roku rząd zapowiadał, że cmentarze na Wszystkich Świętych nie zostaną zamknięte, jednak 30 października ogłosił decyzję o zamknięciu nekropolii do 3 listopada. Krok był tłumaczony rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Reklama

Jak będzie w tym roku? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił niedawno, że cmentarze nie zostaną zamknięte. Inaczej wypowiedział się wiceminister Waldemar Kraska, który oświadczył, że możliwe są "punktowe" decyzje i wprowadzenie ograniczeń dotyczących nekropolii w wybranych powiatach.