Pod hasłem "Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych" w niedzielę w Warszawie rozpoczyna się trzydniowa konferencja, organizowana z inicjatywy Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (PCTM) i Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP.

Reklama

- Spotkanie ma umożliwić wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań oraz bliższą współpracę Kościołów w tej części Europy w zakresie zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu osób małoletnich - mówił ks. Piotr Studnicki, kierownik biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, które z ramienia polskiego Episkopatu współorganizuje konferencję.

Czytaj więcej Plus Minus Lekcje ze skandalu u dominikanów Raport o skandalu w dominikańskim duszpasterstwie akademickim nie był pisany przeciwko komuś, ale dla kogoś. Tym kimś są ofiary, którym trzeba oddać sprawiedliwość, Zakon Kaznodziejski, któremu potrzebna jest odwaga zmierzenia się z własnymi błędami, i wreszcie Kościół, który powinien się skonfrontować z trudną prawdą o pewnych metodach duszpasterskich i formach pobożności.

Wideoprzesłanie do uczestników spotkania skierował papież Franciszek. "Jestem szczęśliwy, że mogę was przywitać, gdy zebraliście się, aby podjąć refleksję nad odpowiedzią, jaką Kościół daje na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich ze strony członków Kościoła oraz nad tym, w jaki sposób może on odpowiedzieć jeszcze bardziej adekwatnie na ten najcięższy nieporządek, jakiemu stawiamy czoło" - powiedział w nagraniu.

"Nasze wyrazy skruchy powinny się przemienić w konkretną drogę reformy"

Reklama

Papież przypomniał, że w 2019 r. zachęcał przewodniczących Konferencji episkopatów świata, by zapewnili, "by dobro ofiar nie było zepchnięte na drugi plan z powodu źle pojętej troski o wizerunek Kościoła jako instytucji".

"Tylko mierząc się z prawdą o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia ofiar i ocalonych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce przyjęcia i bezpieczeństwa dla tych, którzy są w potrzebie" - podkreślił Franciszek.

Czytaj więcej Kościół Biskupi przeciw wykorzystywaniu. Przesłanie do uczestników skieruje papież Franciszek Ważnym punktem konferencji w Warszawie będzie wysłuchanie osób z różnych krajów, które zostały skrzywdzone przez duchownych.

"Nasze wyrazy skruchy powinny się przemienić w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować innym ufność, że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i pewnej zmiany" - zaznaczył.

Autopromocja LOGISTYKA.RP.PL Branża, która napędza polską gospodarkę CZYTAJ WIĘCEJ

"Zachęcam was do wsłuchania się w wołanie ofiar"

Papież Franciszek zachęcił do wsłuchiwania się "w wołanie ofiar" oraz do "zaangażowania się, nawzajem i ze społeczeństwem w szerszym znaczeniu, w te ważne dyskusje, ponieważ dotyczą rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie środkowo-wschodniej (...), dotyczą naszej odpowiedzialności".

Reklama

W konferencji biorą udział przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.