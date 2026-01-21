Spółka Benefit Systems zarządza siecią klubów fitness na terenie całego kraju, m.in. pod markami Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, FitFabric, Step One, Total Fitness, Saturn Fitness oraz Interfit Club. Klienci tych klubów skarżą się na nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu umów na karnety sportowe. O co chodzi?

Reklama Reklama

Karnet, z którego nie da się zrezygnować

„Wykupiłem karnet, który w ofercie był przedstawiony jako miesięczny abonament bez zobowiązań (…) Dopiero po dokonaniu zakupu i pierwszym użyciu karnetu (zaledwie jeden raz), gdy próbowałem wypowiedzieć umowę, firma powołała się na zaakceptowany regulamin, w którym ukryta była klauzula o rocznym zobowiązaniu i braku możliwości rezygnacji.” - napisał jeden z konsumentów.

„W grudniu (…) skorzystałam z promocji „Zapłać 1 zł i trenuj do końca roku”, po czym zostałam związana umową na 12 miesięcy (…), której zapisy uniemożliwiają mi wcześniejsze wypowiedzenie.” - pisze inna klientka Benefit Systems.

Jak stwierdził UOKiK, karnety SMART oraz STUDENCKA PROMKA SMART są reklamowane jako oferta z promocyjną cenę za pierwszy miesiąc karnetów i podaje kwoty kolejnych opłat, ale pomija ważne dane. Brakuje informacji o warunkach umowy, czyli np. o 12-miesięcznym okresie zobowiązania bez prawa do wcześniejszej rezygnacji. Żeby dotrzeć do tej kluczowej informacji, klienci Benefit Systems muszą przewinąć stronę, kliknąć ikonę informacyjną lub pobrać dokument. Przy czym zapoznanie się z tymi warunkami nie jest wymagane do zawarcia umowy. Wystarczy kliknąć przycisk „Kup teraz”, żeby nieświadomie związać się umową na rok.