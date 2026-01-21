Aktualizacja: 21.01.2026 12:26 Publikacja: 21.01.2026 10:40
Foto: Adobe Stock
Spółka Benefit Systems zarządza siecią klubów fitness na terenie całego kraju, m.in. pod markami Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, FitFabric, Step One, Total Fitness, Saturn Fitness oraz Interfit Club. Klienci tych klubów skarżą się na nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu umów na karnety sportowe. O co chodzi?
„Wykupiłem karnet, który w ofercie był przedstawiony jako miesięczny abonament bez zobowiązań (…) Dopiero po dokonaniu zakupu i pierwszym użyciu karnetu (zaledwie jeden raz), gdy próbowałem wypowiedzieć umowę, firma powołała się na zaakceptowany regulamin, w którym ukryta była klauzula o rocznym zobowiązaniu i braku możliwości rezygnacji.” - napisał jeden z konsumentów.
„W grudniu (…) skorzystałam z promocji „Zapłać 1 zł i trenuj do końca roku”, po czym zostałam związana umową na 12 miesięcy (…), której zapisy uniemożliwiają mi wcześniejsze wypowiedzenie.” - pisze inna klientka Benefit Systems.
Czytaj więcej
Czy największe sieci fitness w Polsce i operator pakietów Multisport stworzyły kartel, który podz...
Jak stwierdził UOKiK, karnety SMART oraz STUDENCKA PROMKA SMART są reklamowane jako oferta z promocyjną cenę za pierwszy miesiąc karnetów i podaje kwoty kolejnych opłat, ale pomija ważne dane. Brakuje informacji o warunkach umowy, czyli np. o 12-miesięcznym okresie zobowiązania bez prawa do wcześniejszej rezygnacji. Żeby dotrzeć do tej kluczowej informacji, klienci Benefit Systems muszą przewinąć stronę, kliknąć ikonę informacyjną lub pobrać dokument. Przy czym zapoznanie się z tymi warunkami nie jest wymagane do zawarcia umowy. Wystarczy kliknąć przycisk „Kup teraz”, żeby nieświadomie związać się umową na rok.
UOKiK zauważa, że na żadnym etapie ścieżki zakupowej – od prezentacji oferty, przez wybór produktu, aż po finalizację zamówienia online – konsument nie otrzymuje w sposób jasny i widoczny informacji o łącznej cenie świadczenia za karnety SMART i STUDENCKA PROMKA SMART. Spółka eksponuje wyłącznie cenę miesięczną i nie ujawnia należności za cały okres umowy. Tymczasem konsument powinien otrzymać taką informację przed złożeniem zamówienia, jeśli ma być związany umową na czas określony, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.
– Jeśli przedsiębiorca skupia się wyłącznie na atrakcyjnych elementach oferty, przyciąga promocyjną ceną, a ukrywa istotne ograniczenia umowy i obowiązki jakie ona nakłada, to narusza nie tylko zaufanie konsumentów, ale również prawo. Pominięcie w głównym przekazie danych tak istotnych jak czas trwania umowy, mogło wprowadzać klientów Benefit Systems w błąd i wpływać na ich decyzje o skorzystaniu z oferty – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
To nie jedyny zarzut Prezesa UOKiK. Kolejny dotyczy praktyki Benefit Systems polegającej na wysyłaniu klientom e-maili o utracie ważności karnetów na czas oznaczony.
- Jest to komunikat jednoznacznie wskazujący na wygaśnięcie zobowiązania. Tymczasem, w kolejnych miesiącach opłaty są dalej pobierane, bo spółka automatycznie przedłuża umowy. Wiadomość od spółki wprowadza w błąd. W jej świetle konsumenci nie mają podstaw zakładać, że po upływie wskazanego terminu umowa będzie trwać - wskazuje UOKiK.
Prezes UOKiK prowadzi także postępowanie dotyczące uznania za niedozwolone postanowień umownych stosowanych przez Benefit Systems przy niektórych opcjach karnetów sportowych. Chodzi o klauzule, które automatycznie przedłużają umowę na kolejny okres oznaczony oraz takie, które podwyższają ceny po automatycznym przedłużeniu zobowiązania.
- Takie klauzule przerzucają na konsumentów obowiązek podjęcia działań w celu uniknięcia kontynuowania umowy i ponoszenia większych kosztów wynikających z jej przedłużenia. W przypadku braku działania, zakładają milczące przyzwolenie na to, co proponuje przedsiębiorca, a to nie jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na zobowiązanie – czytamy w komunikacie UOKiK.
Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty. Zakwestionował również stosowane przez przedsiębiorcę klauzule umowne. Spółce Benefit Systems grozi kara do 10 proc. obrotu za każdą kwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień we wzorcach umów.
Prezes UOKiK prowadzi także dwa postępowania wyjaśniające w sprawie spółek: CityFit siedzibą w Warszawie oraz WellFitness z siedzibą we Wrocławiu. Również w tych przypadkach UOKiK sprawdza sygnały od konsumentów dotyczące warunków umów i zasad ich przedłużania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy...
1 września 2027 r. ruszy pierwsza faza wdrażania centralnego, państwowego dziennika elektronicznego dla szkół z...
- Ta sprawa pokazuje coś bardzo niepokojącego - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując infor...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Przy rozgraniczaniu sąsiednich działek, gdy granica jest sporna stary płot drewniany może być ważniejszy niż gra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas