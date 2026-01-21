Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

UOKiK: naruszono prawa klientów klubów fitness

Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowanie nieuczciwych klauzul w umowach zarzuca spółce Benefit Systems Prezes UOKiK. Chodzi o karnety do klubów fitness.

Publikacja: 21.01.2026 10:40

UOKiK: naruszono prawa klientów klubów fitness

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Spółka Benefit Systems zarządza siecią klubów fitness na terenie całego kraju, m.in. pod markami Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, FitFabric, Step One, Total Fitness, Saturn Fitness oraz Interfit Club. Klienci tych klubów skarżą się na nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu umów na karnety sportowe. O co chodzi? 

Karnet, z którego nie da się zrezygnować

„Wykupiłem karnet, który w ofercie był przedstawiony jako miesięczny abonament bez zobowiązań (…) Dopiero po dokonaniu zakupu i pierwszym użyciu karnetu (zaledwie jeden raz), gdy próbowałem wypowiedzieć umowę, firma powołała się na zaakceptowany regulamin, w którym ukryta była klauzula o rocznym zobowiązaniu i braku możliwości rezygnacji.” - napisał jeden z konsumentów. 

„W grudniu (…) skorzystałam z promocji „Zapłać 1 zł i trenuj do końca roku”, po czym zostałam związana umową na 12 miesięcy (…), której zapisy uniemożliwiają mi wcześniejsze wypowiedzenie.” - pisze inna klientka Benefit Systems.

Czytaj więcej

Z oferty klubów fitness korzysta już prawie trzy milionów Polaków
Konsumenci
UOKiK podejrzewa zmowy 16 klubów fitness i operatora kart Multisport

Jak stwierdził UOKiK, karnety SMART oraz STUDENCKA PROMKA SMART są reklamowane jako oferta z promocyjną cenę za pierwszy miesiąc karnetów i podaje kwoty kolejnych opłat, ale pomija ważne dane. Brakuje informacji o warunkach umowy, czyli np. o 12-miesięcznym okresie zobowiązania bez prawa do wcześniejszej rezygnacji. Żeby dotrzeć do tej kluczowej informacji, klienci Benefit Systems muszą przewinąć stronę, kliknąć ikonę informacyjną lub pobrać dokument. Przy czym zapoznanie się z tymi warunkami nie jest wymagane do zawarcia umowy. Wystarczy kliknąć przycisk „Kup teraz”, żeby nieświadomie związać się umową na rok.

Reklama
Reklama

UOKiK zauważa, że na żadnym etapie ścieżki zakupowej – od prezentacji oferty, przez wybór produktu, aż po finalizację zamówienia online – konsument nie otrzymuje w sposób jasny i widoczny informacji o łącznej cenie świadczenia za karnety SMART i STUDENCKA PROMKA SMART. Spółka eksponuje wyłącznie cenę miesięczną i nie ujawnia należności za cały okres umowy. Tymczasem konsument powinien otrzymać taką informację przed złożeniem zamówienia, jeśli ma być związany umową na czas określony, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.

– Jeśli przedsiębiorca skupia się wyłącznie na atrakcyjnych elementach oferty, przyciąga promocyjną ceną, a ukrywa istotne ograniczenia umowy i obowiązki jakie ona nakłada, to narusza nie tylko zaufanie konsumentów, ale również prawo. Pominięcie w głównym przekazie danych tak istotnych jak czas trwania umowy, mogło wprowadzać klientów Benefit Systems w błąd i wpływać na ich decyzje o skorzystaniu z oferty – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Karnet traci ważność, a opłaty i tak są pobierane

To nie jedyny zarzut Prezesa UOKiK. Kolejny dotyczy praktyki Benefit Systems polegającej na wysyłaniu klientom e-maili o utracie ważności karnetów na czas oznaczony.

- Jest to komunikat jednoznacznie wskazujący na wygaśnięcie zobowiązania. Tymczasem, w kolejnych miesiącach opłaty są dalej pobierane, bo spółka automatycznie przedłuża umowy. Wiadomość od spółki wprowadza w błąd. W jej świetle konsumenci nie mają podstaw zakładać, że po upływie wskazanego terminu umowa będzie trwać - wskazuje UOKiK.

Prezes UOKiK prowadzi także postępowanie dotyczące uznania za niedozwolone postanowień umownych stosowanych przez Benefit Systems przy niektórych opcjach karnetów sportowych. Chodzi o klauzule, które automatycznie przedłużają umowę na kolejny okres oznaczony oraz takie, które podwyższają ceny po automatycznym przedłużeniu zobowiązania.

- Takie klauzule przerzucają na konsumentów obowiązek podjęcia działań w celu uniknięcia kontynuowania umowy i ponoszenia większych kosztów wynikających z jej przedłużenia. W przypadku braku działania, zakładają milczące przyzwolenie na to, co proponuje przedsiębiorca, a to nie jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na zobowiązanie – czytamy w komunikacie UOKiK.

Reklama
Reklama

Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty. Zakwestionował również stosowane przez przedsiębiorcę klauzule umowne. Spółce Benefit Systems grozi kara do 10 proc. obrotu za każdą kwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień we wzorcach umów.

Prezes UOKiK prowadzi także dwa postępowania wyjaśniające w sprawie spółek: CityFit siedzibą w Warszawie oraz WellFitness z siedzibą we Wrocławiu. Również w tych przypadkach UOKiK sprawdza sygnały od konsumentów dotyczące warunków umów i zasad ich przedłużania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Firmy Benefit Systems SA Konsumenci Fitness
Waldemar Żurek: Notariusz zawodem zamkniętym? Nie można do tego dopuścić
Zawody prawnicze
Waldemar Żurek: Notariusz zawodem zamkniętym? Nie można do tego dopuścić
Minister edukacji Barbara Nowacka na briefingu prasowym w Leżajsku
Edukacja i wychowanie
Włamanie do Librusa. MEN zapowiada państwowy e-dziennik
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
W sądzie i w urzędzie
Nie ma rozwodu, bo orzekał neosędzia. Minister Żurek: coś bardzo niepokojącego
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama