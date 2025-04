Sąd pytający wskazał, że gdyby przyjąć w tej sprawie inaczej niż pozwany frankowicz, że termin przedawnienia liczy się od zakwestionowania wobec banku związania go umową, czyli od doręczonego bankowi pozwu konsumenta, co nastąpiło 30 kwietnia 2021 r., to trzyletni termin przedawnienia upływałby 31 grudnia 2024 r., więc pozew banku przerwał bieg terminu przedawnienia.

Inna możliwą do przyjęcia datą rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia banku jest dzień, w którym konsument po raz pierwszy zakwestionował wobec banku postanowienia umowy – wskazuje SO.

Koncepcja ta została zaprezentowana w głośnej uchwale „frankowej” całej Izby Cywilnej SN z 25 kwietnia 2024 r. (sygn. III CZP 25/22), że bieg terminu przedawnienia roszczenia banku rozpoczyna się, kiedy konsument po raz pierwszy zakwestionował wobec banku związanie umową kredytu, a takie oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. przez wystosowanie do banku wezwania do zwrotu spłaconych rat.

Jakie mogą być konsekwencje rozstrzygnięcia TSUE dla frankowiczów i banków

– Ta wykładnia wydaje się być w zgodzie z zasadami proporcjonalności, pewności prawa i prawa do sądu, gdyż umożliwia bankowi skuteczne dochodzenie swoich roszczeń, natomiast radykalne skrócenie terminu przedawnienia roszczenia dla banku mogłoby naruszać te zasady – wskazał w konkluzji uzasadnienia pytania do TSUE sędzia Michał Maj.

Pełnomocnik pozwanego frankowicza adwokat Wiktor Budzewski ocenia, że jeżeli TSUE opowie się za koncepcją liczenia terminu przedawnienia roszczeń banków od daty wypłaty, względnie od daty wpisu niedozwolonych postanowień umownych do rejestru klauzul umownych, to znaczna część roszczeń banków będzie już przedawniona.