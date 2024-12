Frankowicze grupowo wygrywają z bankiem. To pierwsza taka sprawa

Czytaj więcej Podatki Podatkowa ulga dla frankowiczów jeszcze przez dwa lata Umorzona przez bank część kredytu frankowego jest przychodem kredytobiorcy. Ale nie trzeba płacić od niego podatku. I nadal tak będzie, przynajmniej do końca 2026 r.

Pierwszą bitwę frankowicze wygrali przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. „Umowy nieważne”

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że z umów nie wynika, w jakich okresach ma być prowadzona analiza poszczególnych parametrów wpływających na oprocentowanie i jak często może dochodzić do jego zmiany. A to oznacza, że w sytuacji, gdy decyzja w tej kwestii zależy wyłącznie od zarządu banku, może on dokonywać zmiany wtedy, gdy oceni, że parametry wpływające na oprocentowanie wzrosły, a nie ma obowiązku obniżenia oprocentowania, gdy parametry spadają. W konsekwencji SO uznał, że sporne umowy kredytu ze względu na bezskuteczność klauzul przeliczeniowych są nieważne.

Pierwszy pozew grupowy frankowiczów. Bank tuż przed rozprawą cofa apelację

Bank złożył apelację, w której kwestionował m.in: pominięcie dowodu z opinii biegłego, pominięcie zastosowania kursu średniego NBP do indeksacji kredytu i wnosił o oddalenie powództwa. Jednak przed wyznaczoną na18 grudnia br. rozprawą apelacyjną nie uiścił nakazanej przez SA (po weryfikacji wartość przedmiotu zaskarżenia) opłaty sądowej - 198 tys. zł i cofnął apelację. W efekcie wyrok sądu okręgowego ustalającego nieważność umów członków grupy uprawomocnił się.

Jak powiedziała "Rzeczpospolitej" pełnomocnik frankowiczów radca prawny Agnieszka Sobczyk, w pierwszej instancji odbyło się siedem rozpraw, na których przesłuchano przedstawiciela banku oraz część członków grupy.

To dopiero pierwsza część tego postępowania, gdyż jak to bywa w większości postępowań grupowych o ustalenie, w dalszych pozwach już indywidualnych członkowie grupy będą mogli dochodzić konkretnych kwot, jakich oczekują od pozwanego banku.