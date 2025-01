Rząd walczy z nałogami tytoniowymi. Kolejna odsłona ograniczeń

Przepisy te mają wejść w życie już w 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Producenci i handlowcy dostaną trzymiesięczny okres przejściowy na sprzedanie dotychczasowych zapasów towarów i dostosowanie się do nowych wymogów. Jak zapowiedziała ministra Leszczyna, przed uchwaleniem przez Sejm przepisy te zostaną poddane procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej i skonsultowane z państwami członkowskimi UE.

– Procedura takiej notyfikacji trwa trzy miesiące – poinformowała Izabela Leszczyna.

Czytaj więcej Konsumenci Rząd sięga do kieszeni palaczy. Akcyza w górę, nie tylko na zwykłe papierosy Rząd podniesie akcyzę na papierosy i inne wyroby do palenia. W 2027 r. cena detaliczna paczki papierosów ma wynosić prawie 27 zł. W przypadku urządzeń do waporyzacji oraz jednorazowych e-papierosów trzeba się liczyć ze wzrostem o ok. 49-50 zł za sztukę.

Akcyza na nikotynę dla zapełnienia budżetu?

Rząd chce też obłożyć akcyzą jednorazowe e-papierosy, a także urządzenia do podgrzewania tytoniu i płynów nikotynowych. Stawka tego podatku ma wynieść 40 zł na każde takie urządzenie. Mają one być oznaczone banderolami, podobnymi do tych, jakie mają tradycyjne wyroby tytoniowe. Te przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia br. W rządzie nie było zgody w sprawie trybu wprowadzenia tych regulacji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii sugerowało, że przed uchwaleniem również powinny być notyfikowane w Brukseli. Jednak do tego nie doszło. Zdaniem Ministerstwa Finansów w przypadku takich przepisów nie ma obowiązku notyfikacji.

Rządowy pakiet antynikotynowy to kolejny krok w kampanii utrudniania dostępu do wyrobów tytoniowych. Jesienią ub.r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o akcyzie, przyspieszające harmonogram podwyżek tego podatku na wszystkie wyroby tytoniowe. Mają one obowiązywać od kwietnia br.

Przedstawiciele rządu nie kryją, że oprócz troski o zdrowie mieszkańców Polski antynikotynowe regulacje mają też przyczyny fiskalne.