Oferowali weksle inwestycyjne. Milionowa kara za obietnice bez pokrycia

Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli się uprawomocni, firma powinna poinformować o niej na swojej stronie internetowej oraz rozesłać pisemne powiadomienia do wszystkich konsumentów, którzy kupili weksle CK Investments w okresie od 8 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2023 r.

To nie pierwsze „weksle inwestycyjne” pod lupą Prezesa UOKiK

Działań Urzędu w sprawie „weksli inwestycyjnych” jest więcej. Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki Credit Royal. W kwietniu 2023 r. Prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie wskazując, że Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI) posługuje się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją, przez co istnieje duże ryzyko utraty przez konsumentów zainwestowanych środków. W lutym 2024 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, nakładając na Assay ASI i osoby zarządzające spółką kary za ofertę „Porozumienia wekslowego” – łącznie ponad 1,3 mln zł. Karą (ponad 650 tys. zł) zakończyło się również postępowanie wobec Assay Management, która pozyskiwała klientów na rzecz Assay ASI.

W 2023 r. Prezes UOKiK wydał decyzję o karze w wysokości ponad 790 tys. zł w sprawie „Oferty wekslowej spółki Aforti Holding".

Pod koniec 2022 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą BREWE Leasing - nałożył na tę spółkę ponad 150 tys. zł kary, a w czerwcu 2021 r. prawie 400 tys. zł kary na Fundusz Hipoteczny Yanok, co zostało podtrzymane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.