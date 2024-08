Urząd prowadził też jednak własne postępowania ws. wykrytych nieprawidłowości. Jak do tej pory, trzy z nich skończyły się nałożeniem kar, zarówno na spółki, jak i na członków ich zarządów. Łączna wartość tych sankcji przewyższa 3,6 mln zł. Choć nie są to decyzje prawomocne, mają rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Oznacza to, że firmy te muszą zaprzestać kwestionowanych praktyk natychmiast, nie czekając na rozpatrzenie odwołania i uprawomocnienie się decyzji. Ponadto dwóm prezesom grozi odpowiedzialność finansowa za utrudnianie UOKiK-owi kontroli.

– Jeśli umowa jest zawierana poza siedzibą przedsiębiorcy, np. podczas pokazu, konsument może odstąpić od niej bez konsekwencji w ciągu 14 dni, tak jak w przypadku każdej innej formy sprzedaży na odległość, np. przez internet. W przypadku, kiedy umowa zostanie podpisana podczas wycieczki, albo nieumówionej wizyty do domy konsumenta, czas na odstąpienie od niej jest wydłużony do 30 dni – zaznacza prezes UOKiK.

Trzy firmy ukarane za niedozwolone zawieranie umów na pokazach

Pierwszą z ukaranych firm jest Redice z Kórnika (obecnie ma siedzibę w Toruniu), wobec której orzeczono najwyższą karę. Oferuje ona m. in. artykuły AGD, produkty wełniane, naczynia i noże kuchenne. Lista szkodliwych praktyk stwierdzonych przez UOKiK jest w tym wypadku długa. Działający na zlecenie firmy telemarketerzy zapraszali klientów na bezpłatne badania płuc, jednak spotkania te miały charakter sprzedażowy (o czym nie informowano).

Już na miejscu bowiem przedstawiciele firmy zachęcali do zakupu produktów w „specjalnej ofercie” oraz „po okazyjnej cenie” dla „wylosowanych szczęśliwców”. Informowali przy tym, że skorzystanie z tej oferty wyłącza prawo do odstąpienia od umowy. W związku z tym przyjmowano od tych osób płatności przed upływem terminu na to. Nakłaniano je też do podpisania umów kredytu konsumenckiego. Na firmę nałożono ponad 1,8 mln zł kary, a na jej prezesa - 325 tys. zł.

Kolejna decyzja dotyczy spółki Healthy Life z Przeźmierowa. Na pokazach sprzedawała ona m.in. sprzęty AGD, kremy oraz produkty wełniane (zgłoszone jako wyroby medyczne, a ich sprzedaż poza lokalem jest zabroniona). Konsumentów wprowadzono poza tym w błąd sugerując, że mają okazję dokonać zakupu po cenach niższych niż katalogowe, choć w rzeczywistości firma nie sprzedawała produktów po tych wyższych cenach. Także w tym wypadku nakłaniano klientów do podpisania umów o kredyt konsumencki oraz przyjmowano płatności przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie. W tym wypadku kara wyniosła 100 tys. zł dla prezesa oraz niemal 550 tys. zł dla spółki.