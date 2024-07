Zwrot za niewykorzystane minuty

Ustawa przewiduje również możliwość zwrotu niewykorzystanych kwot na kartach prepaidowych. Do ostatniej chwili trwały m.in. dyskusje o wysokości opłaty pobieranej za transfer niewykorzystanej kwoty. – Z telefonów na kartę najczęściej korzystają najmniej zamożni. To są albo emeryci, albo młodzi ludzie, którzy dostali swój pierwszy telefon – mówił Janusz Cieszyński z PiS proponując przyjęcie poprawki mającej ograniczyć opłatę za zwrot niewykorzystanych środków do jednego złotego. Poprawka nie uzyskała poparcia, ale jak zapewniali przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, kwestia ta zostanie uregulowana w rozporządzeniu.