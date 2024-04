Rząd zmienia prawo do reklamacji. Będzie nowy, ważny termin dla konsumentów

– W uzasadnieniu wskazano, że termin jest analogiczny do tego z kodeksu cywilnego, który jest wystarczający. Przepis nie ogranicza uprawnień konsumenta i nie zrzuca odpowiedzialności z przedsiębiorcy. Za to zmniejsza niepewność po jego stronie co do granicy trwania tej odpowiedzialności – mówi Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Także rzecznik MŚP popiera rozwiązanie proponowane w projekcie rządowym, wskazując, że jest ono dobrym wypośrodkowaniem między prawami konsumenta i prawami przedsiębiorcy.

Etap legislacyjny: konsultacje i opiniowanie