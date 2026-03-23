Jak napisał amerykański portal Axios, administracja Trumpa rozpoczęła wstępne dyskusje na temat tego, jak mogłyby wyglądać rozmowy pokojowe z Iranem. Egipt, Katar i Wielka Brytania wymieniać miały między sobą informacje na ten temat. Przy czym Egipt i Katar miały poinformować USA i Izrael, że Iran jest zainteresowany negocjacjami.

„Kultura oporu” Iranu atutem w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem

Do tej pory odporność Iranu była niewzruszona. Nie naruszyło jej zniszczenie 8 tys. irańskich obiektów przez izraelskie i amerykańskie bomby i pociski. W rozlicznych rozważaniach na ten temat pojawia się twierdzenie, że odporność jest wynikiem głęboko zakorzenionej „kultury oporu” – co najmniej od powstania islamskiej republiki.

Iran od dawna boryka się z sankcjami i różnymi ograniczeniami na arenie międzynarodowej, co wykształciło przekonanie o konieczności twardego oporu przeciwko wszystkim wrogim siłom. Ogromną rolę odgrywa tu także system władzy, wielowarstwowy, obejmujący wiele instytucji, co ułatwia funkcjonowanie państwa w chwili zagrożenia.

– Zasadniczych źródeł irańskiej odporności należy szukać w wielotysięcznych dziejach imperium perskiego i dumy współczesnych Irańczyków z jego historii – mówi „Rzeczpospolitej” Ilter Turan, emerytowany politolog ze stambulskiego Uniwersytetu Bilgi. Zwraca uwagę, że to nie Irańczycy zaatakowali USA i Izrael, ale odpierają atak obu tych państw.

Czynnikiem jednoczącym społeczeństwo jest więc przekonanie o konieczności odparcia agresji. Tym bardziej, że ma ona znamiona utraty niepodległości. W przekonaniu tym utwierdza Irańczyków fakt, że agresorem jest także Izrael. W tych warunkach plany rzucenia Iranu na kolana są nierealistyczne, jak zresztą i rachuby związane z wywołaniem powstania narodowego przeciwko reżimowi. – Nie powinno to było być dla nikogo niespodzianką – tłumaczy prof. Turan.